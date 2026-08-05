Ρωσικό δικαστήριο στον θύλακα του Καλίνινγκραντ στη δυτική Ρωσία καταδίκασε έναν Λιθουανό πολίτη σε φυλάκιση 13 ½ ετών για διενέργεια κατασκοπείας.

Το δικαστήριο αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι ο άνδρας, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, συγκέντρωνε κρατικά μυστικά της Ρωσίας τα οποία μεταβίβαζε σε κάποια ξένη χώρα στο διάστημα μεταξύ του 2011 και 2024.

Πηγή: skai.gr

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