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Ρωσία: Λιθουανός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13,5 ετών για διενέργεια κατασκοπείας

Το δικαστήριο αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι ο άνδρας συγκέντρωνε κρατικά μυστικά τα οποία μεταβίβαζε σε κάποια ξένη χώρα μεταξύ του 2011 και 2024

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Ρωσία

Ρωσικό δικαστήριο στον θύλακα του Καλίνινγκραντ στη δυτική Ρωσία καταδίκασε έναν Λιθουανό πολίτη σε φυλάκιση 13 ½ ετών για διενέργεια κατασκοπείας.

Το δικαστήριο αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι ο άνδρας, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, συγκέντρωνε κρατικά μυστικά της Ρωσίας τα οποία μεταβίβαζε σε κάποια ξένη χώρα στο διάστημα μεταξύ του 2011 και 2024. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Λιθουανία κατασκοπεία
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