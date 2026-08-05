Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των διωκτικών Αρχών συνεχίζονται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα που έδρασε κατά την ημέρα του φονικού εμπρησμού στη Marfin.

Πηγή: skai.gr

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