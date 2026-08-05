Θετική εικόνα για την πορεία της HELLENiQ ENERGY το 2026 αλλά και για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου κατά την ενημέρωση των αναλυτών που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, εκτιμώντας ότι, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο όμιλος διαθέτει την απαιτούμενη επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης χαρακτήρισε το πρώτο εξάμηνο ιδιαίτερα απαιτητικό, σημειώνοντας ότι η σημαντικότερη πρόκληση ήταν η ολοκλήρωση της μεγάλης προγραμματισμένης συντήρησης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το οποίο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Απριλίου. Όπως ανέφερε, η εταιρεία κατάφερε, αξιοποιώντας διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου και πολλαπλές πηγές προμήθειας, να διατηρήσει αδιάλειπτη την παραγωγή και να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των χωρών όπου δραστηριοποιείται, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή διυλιστική δυναμικότητα παραμένει περιορισμένη.

Η διοίκηση έκανε λόγο για εξαιρετικές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι καταγράφηκαν επιδόσεις-ρεκόρ, ενώ επισήμανε ότι οι επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ που υλοποιήθηκαν στις μονάδες συνέβαλαν στην υψηλή παραγωγικότητα και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Σιάμισιης εκτίμησε ότι το 2026 θα αποτελέσει ακόμη μία θετική χρονιά για τον όμιλο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία συνεχίζουν να στηρίζουν τα περιθώρια διύλισης. Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τα έτη 2027 και 2028, σημειώνοντας ότι η εταιρεία βελτιώνει σταθερά τις επιδόσεις της, υλοποιεί τις επενδύσεις της εντός προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση του εταιρικού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Αλεξόπουλος ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ θα συνεχίσει να διευρύνεται, ενώ ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι ο όμιλος ακολουθεί ισορροπημένη επενδυτική πολιτική, με παράλληλη ενίσχυση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων διύλισης και των νέων ενεργειακών δραστηριοτήτων.

Στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων, η διοίκηση γνωστοποίησε ότι η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση στο θαλάσσιο Block 2 στο Ιόνιο προγραμματίζεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, η επένδυση για τη συγκεκριμένη γεώτρηση εκτιμάται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθύμισε ότι η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει συνολικά σε έξι παραχωρήσεις στην Ελλάδα.

Ο οικονομικός διευθυντής Βασίλης Τσάιτας ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενίσχυσαν τις τιμές στην αγορά, ωστόσο ο όμιλος κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις τόσο στη λιανική εμπορία καυσίμων όσο και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεχώρισε επίσης τη σημαντική συμβολή του εμπορικού γραφείου της εταιρείας στη Γενεύη, καθώς και την ισχυρή πορεία των αεροπορικών καυσίμων, η οποία ενισχύθηκε και από τους περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, ο κ. Σιάμισιης δήλωσε ότι μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν διαπιστώνει υποχώρηση της ζήτησης καυσίμων εξαιτίας των υψηλών τιμών, σημειώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ενδεχόμενη συνέχιση ή επέκταση των έκτακτων εμπορικών εκπτώσεων, καθώς οι συνθήκες στην αγορά μεταβάλλονται διαρκώς.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι η HELLENiQ ENERGY ενίσχυσε σημαντικά την επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα, εξασφαλίζοντας την επάρκεια καυσίμων μέσω εναλλακτικών πηγών προμήθειας και υψηλής παραγωγικότητας των διυλιστηρίων. Όπως ανέφερε, τα διυλιστήρια του ομίλου κάλυψαν περισσότερο από το 60% της εγχώριας ζήτησης, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 48% της συνολικής παραγωγής, με προτεραιότητα πάντως στην κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, η διοίκηση υποστήριξε ότι η αυξημένη παραγωγή και οι επενδύσεις στις μονάδες διύλισης συνέβαλαν στον περιορισμό των πιέσεων στις τιμές λιανικής, ενώ η εταιρεία συνέχισε να στηρίζει τους καταναλωτές μέσω της έκτακτης έκπτωσης στα καύσιμα και της διάθεσης δωρεάν καυσίμων στα οχήματα που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Αναφερόμενη στις διεθνείς αγορές, η διοίκηση εκτίμησε ότι η κρίση έχει μετατοπιστεί από την προμήθεια αργού στην επάρκεια προϊόντων διύλισης. Όπως εξήγησε, παρά τη σταδιακή αποκατάσταση της προσφοράς αργού μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διυλιστικής δυναμικότητας παραμένει εκτός λειτουργίας στον Αραβικό Κόλπο και τη Ρωσία, ενώ η Κίνα έχει περιορίσει τις εξαγωγές προϊόντων. Σε συνδυασμό με τα χαμηλά διεθνή αποθέματα και την αυξημένη θερινή ζήτηση στην Ευρώπη, οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τα διεθνή περιθώρια διύλισης και κατά το προσεχές διάστημα.

Έκτακτη στήριξη 25 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές

Σημειώνεται ότι ο κ. Σιάμισιης άνοιξε την ενημέρωση ανακοινώνοντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους έως 25 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στη συνεισφορά που ήδη έχει αναλάβει η εταιρεία και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών. Υπογράμμισε επίσης ότι πολλές από τις πληγείσες περιοχές συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της HELLENiQ ENERGY, είτε μέσω του δικτύου ηλεκτρισμού είτε μέσω των διυλιστηρίων.

Πηγή: skai.gr

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