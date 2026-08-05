Viohalco: Στα 446 εκατ. ευρώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA το α' εξάμηνο, αυξημένο κατά 18%

Σε 4,3 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένος κατά 14% (α' εξάμηνο 2025: 3,7 δισ. ευρώ), ως αποτέλεσμα υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλους τους κλάδους και αυξημένων τιμών μετάλλων.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 446 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18% (α' εξάμηνο 2025: 378 εκατ. ευρώ), χάρη στη βελτιωμένη επίδοση σχεδόν όλων των κλάδων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62% σε σύγκριση με τα 229 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη βελτίωση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA και τα θετικά λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων.

Ο δείκτης μόχλευσης βελτιώθηκε περαιτέρω σε 1,9x, έναντι 2,1x στο τέλος του 2025 και 2,4x στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της δημιουργίας ταμειακών ροών και της χρηματοοικονομικής θέσης, παράλληλα με την ικανότητα χρηματοδότησης σημαντικών επενδύσεων. Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 1.505 εκατ. ευρώ, έναντι 1.496 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2025, σημαντικά μειωμένος έναντι των 1.708 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 24% σε ετήσια βάση, υποστηρίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη των εταιριών της Viohalco.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Οι εταιρίες μας κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου βιομηχανικού μας χαρτοφυλακίου σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας των τιμών των μετάλλων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία βελτιώθηκε σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας. Οι κλάδοι αλουμινίου και χαλκού κατέγραψαν υψηλότερη κερδοφορία, υποστηριζόμενοι από την ευνοϊκή ζήτηση στις βασικές κατηγορίες προϊόντων και το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο κλάδος χάλυβα συνέχισε την πορεία ανάκαμψής του, παρά τις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του κλάδου καλωδίων, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του παραγωγικού αποτυπώματος του κλάδου σωλήνων χάλυβα μέσω της εξαγοράς της μονάδας Hartlepool στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις βιομηχανικές μας δραστηριότητες, αντανακλούν τόσο τη διαχρονικά ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα μας, όσο και τη δέσμευσή μας να επενδύουμε για τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστική μας θέση και διευρύνουν τη δυνατότητά μας να αξιοποιούμε μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Όσον αφορά στον κλάδο ακινήτων, οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα οφέλη του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ακινήτων και της ενεργητικής στρατηγικής διαχείρισης των ακινήτων μας. Κοιτώντας μπροστά, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, οι ισχυρές θέσεις που κατέχουμε στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και η πειθαρχημένη επενδυτική μας προσέγγιση ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμμετόχους μας».

Πηγή: skai.gr

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