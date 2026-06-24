Βερολίνο: Συντονισμός Ευρωπαίων πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη Βερολίνο συγκεντρώνονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και Πολωνίας για να συντονίσουν κοινή στρατηγική πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κύρια θέματα της συνάντησης είναι η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, παρά τους τελευταίους τριγμούς μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας.

Επίσης, θα εξεταστούν σενάρια για τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη, συζητώντας και τον ρόλο τους στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Μερτς, Μακρόν, Στάρμερ, Μελόνι, Τουσκ συναντώνται στο Βερολίνο για κοινή στρατηγική απέναντι στην Ουκρανία, για τα Στενά του Ορμούζ και τον ρόλο των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή άμυνα.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Δύο μόλις εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας -μελών της ομάδας των G7- και της Πολωνίας, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, συνέρχονται αργά το απόγευμα στο Βερολίνο, μετά από πρόσκληση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: Deutsche Welle

Η συνάντηση θα έχει συντονιστικό χαρακτήρα ενόψει κοινής γραμμής στην Άγκυρα, με δύο βασικούς άξονες: τη συνέχιση της στήριξης του Κιέβου, οικονομικά και στρατιωτικά, παρά τους σοβαρούς τριγμούς των τελευταίων ημερών μεταξύ του Πολωνού προέδρου Ντόναλντ Τουσκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και την κατάρτιση σεναρίων για τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση των Αμερικανών από στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη.Ο «πυροσβέστης» Ρούτε: μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑΤο «παρών» θα δώσει διαδικτυακά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική άμυνα της Ευρώπης, ενώ στον Λευκό Οίκο υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των Συμμάχων ως προς τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν.Μάλιστα, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούτε επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα. «Γνωρίζω ότι υπάρχει απογοήτευση ως προς το ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.Για τον Ρούτε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποτελεί στοίχημα, διότι αναμένεται να φανεί πώς θα πορευθούν το επόμενο διάστημα Ευρώπη και ΗΠΑ ως προς τον διαμοιρασμό των βαρών της συλλογικής άμυνας.Χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία σκοπεύουν να αντισταθμίσουν αυτή τη στάση πάντως, αναπτύσσοντας ναρκαλιευτικά και πολεμικά πλοία, ώστε να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ -την πλωτή οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν- σε περίπτωση βιώσιμης εκεχειρίας.Ως μήνυμα στήριξης προς τη βρετανική κυβέρνηση για τη συνδρομή της στο Ουκρανικό αλλά και για τη νέα προσέγγιση με τους Ευρωπαίους εκλαμβάνεται η παρουσία του Κιρ Στάρμερ, του παραιτηθέντος Βρετανού πρωθυπουργού.H πρώτη σύνοδος της λεγόμενης ομάδας «Ε5» έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2025, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Τότε παρών ήταν και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

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