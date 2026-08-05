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«Ο ένας και μοναδικός»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού με τον Λιβάι Γκαρσία σε ρόλο Spider-Man

Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της σπουδαίας μεταγραφής, ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο με τον Λιβάι Γκαρσία σε ρόλο... Spider-Man

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Λιβάι Γκαρσία

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να καλωσορίζει με ιδιαίτερο τρόπο τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα και αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Λιβάι Γκαρσία να βρεθεί στο επίκεντρο. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό βίντεο με τον επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο σε ρόλο… Spider-Man, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Η έμπνευση φαίνεται πως ήρθε από τη νέα ταινία του δημοφιλούς υπερήρωα που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στους κινηματογράφους, με τον Παναθηναϊκό να συνδυάζει το κινηματογραφικό στοιχείο με την άφιξη του νέου του φορ, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λιβάι Γκαρσία Παναθηναϊκός
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