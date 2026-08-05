Αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα έγιναν γνωστά σε σχέση με την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες στον Μυστρά Λακωνίας όταν οι αρχές εντόπισαν τη σορό ενός 90χρονου άνδρα, μέσα στον καταψύκτη του κλειστού ξενοδοχείου του.

Σύμφωνα με το Pelop.gr ο 55χρονος γιος του 90χρονου συνελήφθη και στη συνέχεια ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σορό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του που είχε αποβιώσει προ ετών.

«Είχα για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα μου για να παίρνω τη σύνταξή του και της μητέρας μου», ανέφερε, σοκάροντας τους πάντες.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτη.

«Βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο», η ΕΛΑΣ για τη φρίκη στον Μυστρά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννηθείς το 1936, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Μάλιστα οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πληροφορίας κάλεσαν χθες τον 55χρονο γιο του αγνοούμενου και του πήραν κατάθεση, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα.

Όμως οι άνδρες της ΕΛΑΣ ερεύνησαν τον ισχυρισμό του 55χρονου και ρώτησαν την αδελφή του που μένει στην Αθήνα, η οποία όμως τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδελφό της.

Έπαιρνε δύο συντάξεις

Κατόπιν αυτού, έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα, σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, είναι κλειστό και το χρησιμοποιούσε ως κατοικία και στο υπόγειο, βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη το πτώμα του 90χρονου πατέρα του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.

Αμέσως ο 55χρονος συνελήφθη και εξεταζόμενος ομολόγησε τη φρικτή πράξη. Ειδικότερα, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο 90χρονος είχε πεθάνει πριν από δυόμιση χρόνια από φυσιολογικά αίτια και προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει τη σύνταξη του τον έβαλε στον καταψύκτη και δεν δήλωσε, όπως υποχρεώνεται από τον νόμο, τον θάνατό του. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε αποβιώσει νωρίτερα, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Στο ξενοδοχείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Πηγή: skai.gr

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