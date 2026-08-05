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Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λ. Βουλιαγμένης: Σοβαρά τραυματισμένος μοτοσικλετιστής - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός μοτοσικλέτας φαίνεται να χτύπησε και να τραυμάτισε άλλον οδηγό μοτοσικλέτας, και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο

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τροχαίο

Ένα πολύ άσχημο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός μοτοσικλέτας φαίνεται να συγκρούστηκε με άλλον οδηγό μοτοσικλέτας, και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο, ενώ οι πρώτες εικόνες και βίντεο δείχνουν τον δεύτερο μοτοσικλετιστή να είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 602, στην Αργυρούπολη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

τροχαίο

τροχαίο

τροχαίο

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένης μοτοσυκλέτα
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