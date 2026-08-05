Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει περίπου 100 δισ. δολάρια από τα έσοδα που είχε εισπράξει μέσω των δασμών, οι οποίοι κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το ποσό, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% των 165 δισ. δολαρίων που είχαν εισπραχθεί από τους αποκαλούμενους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης», γνωστοποιήθηκε από τις τελωνειακές αρχές στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι δασμοί, δηλαδή οι φόροι που επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα, αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ μετά την επιστροφή του στην προεδρία.

Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε σημαντικό μέρος των πρόσθετων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ, υποχρεώνοντας την αμερικανική κυβέρνηση να επιστρέψει τα ποσά στις εταιρείες που τους είχαν καταβάλει.

Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει τους δασμούς ως λύση για την αμερικανική οικονομία, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, θα οδηγήσουν σε καλύτερες εμπορικές συμφωνίες και θα συμβάλλουν στη μείωση του ομοσπονδιακού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ωστόσο, το έλλειμμα αυξήθηκε, αφού είχε μειωθεί πέρυσι χάρη στην άνοδο των φορολογικών εσόδων και των εσόδων από τους δασμούς. Στους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους διαμορφώθηκε στα 1,37 τρισ. δολάρια, αυξημένο κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς σε περισσότερες από 80 χώρες, αντικαθιστώντας τον παγκόσμιο δασμό 10% που επρόκειτο να λήξει. Οι νέοι δασμοί κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ινδία, την Κίνα και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τελευταίοι δασμοί επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, το οποίο προβλέπει μέτρα κατά χωρών που εμπλέκονται σε πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα ένας συνασπισμός 25 αμερικανικών πολιτειών προσέφυγε δικαστικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι δασμοί χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να αντικαταστήσουν τους εισαγωγικούς δασμούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο.

Οι πολιτείες ζητούν από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (Court of International Trade – CIT) να αναστείλει την εφαρμογή των δασμών, να τους κηρύξει παράνομους και να διατάξει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.



Πηγή: skai.gr

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