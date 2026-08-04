«Οι γονείς της δεν ήθελαν ποτέ αυτόν τον γάμο»: Τι αποκαλύπτει η θεία της Αμερικανίδας συζύγου του 26χρονου Αφγανού

Αντίθετοι στον γάμο της κόρης τους με τον 26χρονο Αφγανό, που σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, ήταν οι γονείς της Αμερικανίδας συζύγου του, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, επαγγελματίας πυγμάχος που έφτασε στην Ελλάδα το 2016 ασπάστηκε τον χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε την 28χρονη Αμερικανίδα Αλέινα Χολ.

Ο Αχμαντζάι και η Χολ, η οποία μεγάλωσε στην πόλη Ρίνγκγκολντ της Τζόρτζια, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Τσατανούγκα στο Τενεσί, ίδρυσαν στην Αθήνα τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», που δραστηριοποιείται στη στήριξη προσφύγων, ενώ απέκτησαν και ένα παιδί.

Ωστόσο, η θεία της Αλέινα, Λιάν Χολ, αποκάλυψε στη Daily Mail ότι ο αδελφός της, Τόμας Χολ, 65 ετών, και η σύζυγός του Σούζαν, 61 ετών, είχαν εξαρχής σοβαρές επιφυλάξεις για την επιλογή της κόρης τους να παντρευτεί τον Αχμαντζάι.

Ερωτηθείσα για τον 26χρονο, δήλωσε: «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, γνωρίζω μόνο όσα έχω ακούσει γι' αυτόν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο αδελφός μου και η σύζυγός του δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν.»

Η σορός της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, ενώ ο 26χρονος Αφγανός συνελήφθη τη Δευτέρα.

Η σύλληψη ακολούθησε τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, τον δείχνει να αποχωρεί από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος κρατώντας μια βαλίτσα και να την εγκαταλείπει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου αργότερα βρέθηκε η σορός της.

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Στο βίντεο ο 26χρονος πυγμάχος φαίνεται επίσης να κατευθύνεται προς τον εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης κρατώντας ένα μπλε σακίδιο, ενώ περίπου 13 λεπτά αργότερα αποχωρεί χωρίς τις αποσκευές.

Οι ελληνικές αρχές άρχισαν να εστιάζουν στον Αφγανό ύποπτο όταν η σύζυγός του ενημέρωσε την αστυνομία στις 30 Ιουλίου για την ύποπτη συμπεριφορά του.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Ελέγχοντας την κοινή λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας στο κινητό τους, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Σημειώνεται ότι ο Αχμαντζάι υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη Ρος ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος.

Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της Ρος για να κάνει αναλήψεις χρημάτων, ενώ χρησιμοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Η σύζυγός του άρχισε να τον υποπτεύεται όταν ανακοινώθηκε ότι είχε βρεθεί η σορός της Ρος, αποφασίζοντας να εγκαταλείψει το σπίτι μαζί με το μωρό τους και να μείνει σε ξενοδοχείο.

Ποιος είναι ο 26χρονος Αφγανός

Ο Αχμαντζάι γεννήθηκε στο Αφγανιστάν. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός διοικητής, είχε επιζήσει από έξι απόπειρες δολοφονίας των Ταλιμπάν, αλλά σκοτώθηκε σε ενέδρα όταν ο Αχμαντζάι ήταν μόλις τριών ετών. Όπως αναφέρεται, δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι ενώ επέστρεφε στο σπίτι του έπειτα από βάρδια 18 ωρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, όταν ο Αχμαντζάι ήταν εννέα ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του, Σάμιουελ, απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν επέστρεψε ποτέ.

Έξι χρόνια αργότερα, η μητέρα του, η αδελφή του και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο, αφήνοντάς τον ορφανό.

Τότε αποφάσισε να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν, περπατώντας επί 45 ημέρες μέσα από το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία.

Φτάνοντας στην Τουρκία, επιχείρησε τρεις φορές να περάσει στην Ελλάδα διά θαλάσσης. Τα δύο πρώτα σκάφη στα οποία επέβαινε βυθίστηκαν, ενώ στην τρίτη απόπειρα κατάφερε να φτάσει στη Λέσβο, σε ηλικία 16 ετών, το 2016.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη δομή της Μόριας, όπου έμαθε μόνος του αγγλικά και εργάστηκε ως μεταφραστής για ανθρωπιστική οργάνωση.

Εκεί γνώρισε την Αλέινα Χολ, η οποία εργαζόταν ως εθελόντρια. Το 2017 ασπάστηκε τον χριστιανισμό και το 2019 μετακόμισε στην Αθήνα.

Το 2021 γνώρισε την Αλέινα Χολ και ίδρυσαν την οργάνωση Love Every Nation Athens και, αφού ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες διαδικασίες, παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου 2023.

Ο Αχμαντζάι, ο οποίος είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, είπε στη σύζυγό του πως είχε διαπληκτιστεί με τη Ρος επειδή εκείνη προσπαθούσε να τον πείσει να ενταχθεί σε μια «πιο αυστηρή» χριστιανική ομάδα.





Πηγή: skai.gr

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