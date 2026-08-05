Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 42χρονη υπήκοος Ολλανδίας η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε στο νερό, πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Κλωτζανή Μαλίων, του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα -υπήκοοι Ολλανδίας- τα τρία εξ αυτών ανήλικα.

Στην γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγωσώστη και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που έσπευσε άμεσα στην περιοχή. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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