Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεντβέντεφ: Η Ρωσία έχει προετοιμάσει αντίμετρα για πιθανή δήμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό

«Σε περίπτωση πιθανής δήμευσης των κυρίαρχων περιουσιακών μας στοιχείων στο εξωτερικό — κάτι που ήδη συμβαίνει — έχουν προετοιμαστεί αντίμετρα», σημείωσε

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μεντβέντεφ

Η Ρωσία έχει προετοιμάσει αντίμετρα σε περίπτωση κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στο Διεθνές Νομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με το ρωσικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Σε περίπτωση πιθανής δήμευσης των κυρίαρχων περιουσιακών μας στοιχείων στο εξωτερικό — κάτι που ήδη συμβαίνει — έχουν προετοιμαστεί αντίμετρα για δήμευση ξένων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ντμίτρι Μεντβέντεφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark

Απόρρητο