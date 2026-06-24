Μεντβέντεφ: Η Ρωσία έχει προετοιμάσει αντίμετρα για πιθανή δήμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό

Η Ρωσία έχει προετοιμάσει αντίμετρα σε περίπτωση κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στο Διεθνές Νομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με το ρωσικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Σε περίπτωση πιθανής δήμευσης των κυρίαρχων περιουσιακών μας στοιχείων στο εξωτερικό — κάτι που ήδη συμβαίνει — έχουν προετοιμαστεί αντίμετρα για δήμευση ξένων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

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