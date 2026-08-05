Η Βουλγαρία έλαβε ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Τα κονδύλια προορίζονται για την υλοποίηση ζωτικής σημασίας έργων, όπως η ανέγερση παιδικών σταθμών, η ανακαίνιση κτιρίων, η αγορά ιατρικών ελικοπτέρων και η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, δήλωσε ο Ράντεφ προσθέτοντας ότι τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση επαναδιαπραγματεύτηκε μέρη της δέσμευσης για την πέμπτη πληρωμή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επισήμανε ότι η προγραμματισμένη εισαγωγή τέλους μετρητή νερού ακυρώθηκε. Πρόσθεσε ότι εργασίες είναι σε εξέλιξη για την προστασία των κονδυλίων του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις περιοχές Στάρα Ζαγόρα, Κιουστεντίλ και Πέρνικ.

«Δεν λέμε ψέματα στους Ευρωπαίους εταίρους μας ούτε δίνουμε κενές υποσχέσεις, αλλά αναζητούμε επιλογές για αξιόλογα, χρήσιμα έργα, τα οποία θα προστατεύσουν τα βουλγαρικά συμφέροντα», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Ράντεφ συνεχάρη τους υπουργούς για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τις επαναδιαπραγματεύσεις των δεσμεύσεων και δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό στο έργο της. Τόνισε ότι είναι βέβαιος πως η χώρα θα λάβει ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων για την επόμενη πληρωμή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.