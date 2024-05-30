Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 9χρονη μετά τους πυροβολισμούς σε εστιατόριο του Λονδίνου (βίντεο)

Ένας ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον τριών ανδρών που κάθονταν έξω από το εστιατόριο, στην περιοχή του Χάκνεϊ, στο βόρειο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης - Το παιδί βρισκόταν μέσα, μαζί με την οικογένειά του

Πυροβολισμοί στο Λονδίνο

Ένα 9χρονο κορίτσι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αφού τραυματίστηκε από σφαίρες μέσα σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου, όπου έτρωγε με την οικογένειά του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ένας ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον τριών ανδρών που κάθονταν έξω από το εστιατόριο, στην περιοχή του Χάκνεϊ, στο βόρειο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης. Το παιδί βρισκόταν μέσα, μαζί με την οικογένειά του.

«Ξέρω ότι οι ντόπιοι θα ανησυχούν πολύ για αυτό το επεισόδιο. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία τους και έχει ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τους υπεύθυνους», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τζέιμς Κόνγουεϊ.

Οι άνδρες, ηλικίας 26, 37 και 42 ετών, που η αστυνομία πιστεύει ότι δεν γνώριζαν το κορίτσι, έχουν τραυματιστεί επίσης από τις σφαίρες και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν κλεμμένη και βρέθηκε αργότερα σε κοντινό σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία εστιατόριο ένοπλος Λονδίνο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark