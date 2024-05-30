Ένα 9χρονο κορίτσι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αφού τραυματίστηκε από σφαίρες μέσα σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου, όπου έτρωγε με την οικογένειά του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

In Dalson, East London three adults & a child were shot by a motorcyclist, in a drive-by shooting in Kingsland High Street, E8. at 9.20pm.



All part and parcel of living in London. pic.twitter.com/v6GiTay8OV May 30, 2024

Ένας ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον τριών ανδρών που κάθονταν έξω από το εστιατόριο, στην περιοχή του Χάκνεϊ, στο βόρειο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης. Το παιδί βρισκόταν μέσα, μαζί με την οικογένειά του.

«Ξέρω ότι οι ντόπιοι θα ανησυχούν πολύ για αυτό το επεισόδιο. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία τους και έχει ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τους υπεύθυνους», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τζέιμς Κόνγουεϊ.

"This was a shooting that's left a little girl fighting for her life."



DCS James Conway appeals to the public for information after four people were shot in an apparent drive-by shooting on Kingsland High Street in Hackney.



Latest: https://t.co/Q3kFBGTSdb



📺 Sky 501 / YouTube pic.twitter.com/bK60UX7NA7 — Sky News (@SkyNews) May 30, 2024

Οι άνδρες, ηλικίας 26, 37 και 42 ετών, που η αστυνομία πιστεύει ότι δεν γνώριζαν το κορίτσι, έχουν τραυματιστεί επίσης από τις σφαίρες και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν κλεμμένη και βρέθηκε αργότερα σε κοντινό σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

