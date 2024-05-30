Αποφασισμένη να κυνηγήσει όσους έκαναν ζημιές στην OPAP Arena και μάλιστα τις επέδειξαν στα social media είναι η ΑΕΚ.

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της πειθαρχικής δίωξης της UEFA σε βάρος των υπεύθυνων ομάδων ή προσώπων, η «Ένωση» έχει προβεί ήδη σε ενέργειες για να της γνωστοποιηθούν τα στοιχεία των δραστών.

Κάτι που συνέβη, ώστε να στραφεί αστικά εναντίον τους για την λήψη αποζημιώσεων, αλλά και ποινικά για την αποβολή τους από τα γήπεδα και την βαριά ποινική τους τιμωρία.

Εξάλλου, η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι απλή σε πολλές από τις περιπτώσεις, αφού έγιναν σχετικές δημοσιεύσεις ακόμα και με τα ονόματά τους.

Πέρα απ’ αυτό, οπτικό υλικό για τους βανδαλισμούς υπάρχει και από το σύστημα ασφαλείας του γηπέδου, με την ΑΕΚ να έχει ζητήσει από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία (που το είχε υπό τον έλεγχό της στον τελικό) στοιχεία και γι’ άλλους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.