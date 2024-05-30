Να κηρυχθεί η 28η Φεβρουαρίου ημέρα μνήμης στη Θεσσαλία για τα 57 θύματα στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αποφάσισε ομόφωνα πριν από λίγη ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική επιστολή της Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Μαρίνας Κοντοτόλη προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, στην οποία εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους ζητά κάτι τέτοιο.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, στην επιστολή της κ. Κοντοτόλη σημειώνεται: «η 28η Φεβρουαρίου, ημέρα που έλαβε χώρα η τραγωδία των Τεμπών είναι πια ένα δραματικό γεγονός που χάραξε με αίμα την ιστορία της Θεσσαλίας μας και ειδικότερα τα Τέμπη. Οι ιδιαίτερες αλλά απολύτως αδικαιολόγητες συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός της σύγκρουσης των δύο τρένων, σηματοδοτούν αναπόδραστα και επιτακτικά τις απαιτούμενες ενέργειες αποτροπής μελλοντικών παρόμοιων συμβάντων. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για να μη ξανασυμβεί άλλο ένα τέτοιο έγκλημα, πρώτον πρέπει να μην ξεχαστεί, δεύτερον να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και τρίτον να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τέταρτον να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μεταφορών. Σ’ αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι έχουμε χρέος να συμπράξουμε αφενός να μην ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών αφετέρου να αποτελέσει αφορμή για επανασχεδιασμό της ασφάλειας των μεταφορών».

Καταλήγοντας στην επιστολή της η κ. Κοντοτόλη, στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς το υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με το συγκεκριμένο αίτημα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, το αποδέχθηκε εμμέσως, προτείνοντας όμως για τυπικούς λόγους η πρόταση αυτή είτε να κατατεθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ή από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Υπέρ υποβολής του αιτήματος ψήφισαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την πρόεδρο του Σώματος Χρύσα Τσαγανού να επισημαίνει ότι η κήρυξη τοπικών αργιών ανήκει σαν αρμοδιότητα στους κατά τόπους Περιφερειάρχες, με βάση το άρθρο 60 του Ν.4808/2021.

Πηγή: skai.gr

