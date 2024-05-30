ΟΙ ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιους κατά την διάρκεια αεροπορικής επιδρομής τα ξημερώματα στη Ράφα, ενώ οι συγκρούσεις μαίνονται σε πολλές άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στη Ράφα μία ημέρα αφού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν τον έλεγχο του Διαδρόμου της Φιλαδελφείας , της ζώνης κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η κατάληψη της ζώνης έκοψε τον δρόμο που χρησιμοποιεί η Χαμάς για να εισάγει όπλα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου.

Ιατρικές πηγές στη Γάζα δήλωσαν ότι οι 12 παλαιστίνιοι άμαχοι σκοτώθηκαν και απροσδιόριστος αριθμός έχει τραυματισθεί από ισραηλινή επίθεση την ώρα που προσπαθούσαν να ανασύρουν πτώμα αμάχου Παλαιστίνιου στο κέντρο της Γάζας.

Ακόμη ένας παλαιστίνιος άμαχος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Σάτι δυτικά της πόλης της Γάζας στον βόρειο τομέα του θύλακα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρθηκαν σε πολεμικές συγκρούσεις στην νότια, κεντρική και βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν σχολίασαν τους σημερινούς θανάτους στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

