Συνάντηση Μπάιντεν - Μακρόν στις 8 Ιουνίου

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα είναι ο οικοδεσπότης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ στις 8 Ιουνίου, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Μπάιντεν στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Πριν από τη συνάντηση ο Μπάιντεν θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία (D-Day) στις 6 Ιουνίου.

Οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στην Ουκρανία καθώς και τρόπους να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε οικονομικά, διαστημικά και πυρηνικά θέματα, προστίθεται στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος ανέφερε σήμερα πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στη Νορμανδία και στο Παρίσι από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου στο πλαίσιο των εορτασμών για την 80ή επέτειο της απόβασης των Συμμάχων στη Νορμανδία κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Μπάιντεν θα μιλήσει για την επέτειο στις 6 Ιουνίου και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις 8 Ιουνίου στο πλαίσιο κρατικής επίσκεψης, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

