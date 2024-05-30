«The Outrun» είναι o τίτλος της νέας ταινίας της Γερμανίδας δημιουργού Νόρα Φινγκσάιντ (Nora Fingscheidt) που ακολουθεί τη δραματική ιστορία μιας 29χρονης Σκοτσέζας που παλεύει με τον αλκοολισμό. Πρωταγωνιστεί η τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Σίρσα Ρόναν (Saoirse Ronan) η οποία έχει κλέψει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της ενώ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής.

Η φιλόδοξη ταινία βασίζεται στο ομότιτλο βραβευμένο μυθιστόρημα της Εϊμι Λίπτροτ (Amy Liptrot) το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 με την ηρωίδα που μόλις ολοκλήρωσε την θεραπεία της σε κλινική αποτοξίνωσης και επιστρέφει στη γενέτειρά της στις απομακρυσμένες Ορκάδες Νήσους της Σκωτίας, μετά από μία δεκαετία, για να ξεφύγει από τους δαίμονες του αλκοολισμού.

«Νηφάλια αλλά μοναχική, προσπαθεί να αποσιωπήσει από τη μνήμη της τα γεγονότα που την οδήγησαν σε αυτό το ταξίδι της ανάκαμψης» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Σιγά σιγά η ομορφιά και η παράδοση του τόπου εισχωρούν στον εσωτερικό της κόσμο και -μέρα με τη μέρα- βρίσκει την ελπίδα και τη δύναμη που κρύβει ο εαυτός της ανάμεσα στις ισχυρές θύελλες και την παγωμένη θάλασσα».

«Η επιθυμία για αλκοόλ μπορεί να έρθει από το πουθενά. Νομίζεις ότι τα πας καλά και ξαφνικά δεν θέλεις τίποτα περισσότερο από ένα ποτό», αναφέρει η ηρωίδα στο τρέιλερ που είδε το φως της δημοσιότητας από την εταιρεία παραγωγής StudioCanal.

Μαζί της πρωταγωνιστούν οι Saskia Reeves, Stephen Dillane, Lauren Lyle, Izuka Hoyle και Paapa Essiedu, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Digital Spy.

Το «The Outrun» το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance τον Ιανουάριο, θα κάνει το ντεμπούτο του στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 27 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.