Η επιτυχία του Ολυμπιακού ανέβασε την Ελλάδα στη 15η θέση στη βαθμολογία της UEFA και η χώρα μας θα εκπροσωπείται πλέον με πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την περίοδο 2025-’26.
Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο «εκτελεστής» του χρυσού γκολ στο 116′ της παράτασης του τελικού με τη Φιορεντίνα, Αγιούμπ Ελ Καάμπι.
Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος ελληνικής ομάδας που κατέκτησε ο Ολυμπιακός με το Conference League ήταν ένας ποδοσφαιρικός άθλος. Με την κατάκτηση του Conference League, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία ως η πρώτη ομάδα εκτός των «Big-5» που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά από 13 χρόνια.
Η κατάκτηση του τροπαίου εξασφάλισε στον Ολυμπιακό το εισιτήριο της συμμετοχής του στο Εuropa League με απευθείας είσοδο στη νεοσύστατη League Phase.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.