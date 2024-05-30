Λογαριασμός
Στη 15η θέση της UEFA η Ελλάδα: Βγάζει και 5η ομάδα στην Ευρώπη

Με την κατάκτηση του Conference League, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία ως η πρώτη ομάδα εκτός των «Big-5» που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά από 13 χρόνια

Ολυμπιακός

Η επιτυχία του Ολυμπιακού ανέβασε την Ελλάδα στη 15η θέση στη βαθμολογία της UEFA και η χώρα μας θα εκπροσωπείται πλέον με πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την περίοδο 2025-’26.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο «εκτελεστής» του χρυσού γκολ στο 116′ της παράτασης του τελικού με τη Φιορεντίνα, Αγιούμπ Ελ Καάμπι.

Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος ελληνικής ομάδας που κατέκτησε ο Ολυμπιακός με το Conference League ήταν ένας ποδοσφαιρικός άθλος. Με την κατάκτηση του Conference League, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία ως η πρώτη ομάδα εκτός των «Big-5» που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά από 13 χρόνια.

Η κατάκτηση του τροπαίου εξασφάλισε στον Ολυμπιακό το εισιτήριο της συμμετοχής του στο Εuropa League με απευθείας είσοδο στη νεοσύστατη League Phase.

