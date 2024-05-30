Ερντογάν: Οι ΗΠΑ έχουν αίμα στα χέρια τους για τη Γάζα

Διευρύνει την επιθετική ρητορική του ο πρόεδρος Ερντογάν για το θέμα της Γάζας και εξισώνει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη με την βαρβαρότητα και τα εγκλήματα του Ισραήλ.Μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα επευφημούμενος συνεχώς από το ακροατήριο του, είπε ότι και οι ΗΠΑ έχουν αίμα στα χέρια τους και είναι εξίσου υπεύθυνες με το Ισραήλ για τη γενοκτονία. Τόνισε ότι οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων έγιναν και αυτοί συνένοχοι σε αυτή τη γενοκτονία και τη βαρβαρότητα του Ισραήλ επειδή παρέμειναν σιωπηλοί. «Κανένας Ευρωπαίος δεν πρέπει να τολμήσει να μας κάνει κήρυγμα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης ή την ελευθερία του Τύπου από τώρα και στο εξής, είπε. Το Ισραήλ σκότωσε την ανθρωπότητα στη Γάζα και η Ευρώπη σκότωσε τις δικές της αξίες», δήλωσε. Τόνισε δε ότι ο ΟΗΕ δεν μπόρεσε να σταματήσει μια γενοκτονία που όλη η ανθρωπότητα παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση στον 21ο αιώνα και πρόσθεσε ότι «Όχι μόνο η ανθρωπότητα πέθανε στη Γάζα, αλλά πέθανε επίσης η ψυχή του ΟΗΕ».



Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος προβάλλει την οργή του τούρκου προέδρου κατά τις χθεσινές δηλώσεις του. «Ο Ερντογάν ήταν θυμωμένος. Δεν τον είχα δει τόσο θυμωμένο ούτε τη νύχτα που οι προεδρικές εκλογές πήγαν σε δεύτερο γύρο ούτε τη νύχτα που το κόμμα του έπεσε στη δεύτερη θέση στις δημοτικές εκλογές. Ο Ερντογάν είναι αφοσιωμένος στο Παλαιστινιακό... Ακόμη και εάν οι Παλαιστίνιοι εγκαταλείψουν την παλαιστινιακή υπόθεση, ο Ερντογάν δεν θα την εγκαταλείψει» γράφει σήμερα ο κύριος φιλοκυβερνητικός αρθρογράφος της Χουριέτ.

Η κατά τον τούρκο πρόεδρο συνενοχή της Ευρώπης και των ΗΠΑ με το Ισραήλ αντανακλάται και στα σημερινά πρωτοσέλιδα τουρκικού Τύπου που τονίζουν ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι υπεύθυνες για τη γενοκτονία στη Γάζα και ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας πίσω από τη γενοκτονία του Νετανιάχου είναι η απεριόριστη υποστήριξη τωνμε το Ισραήλ να χρησιμοποιεί αμερικανικής κατασκευής βόμβες στην πολύνεκρη επίθεση στη Ράφα. Στο μεταξύ έγινε γνωστό σήμερα ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον κάλεσε να συμμετάσχει στην 50ή Σύνοδο Κορυφής των χωρών τηςπου θα γίνει στις 13-15 Ιουνίου στην έδρα της G7 στο Φασάνο της Απουλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δεκτή την πρόσκληση. Θα είναι ενδιαφέρον να δει κανείς ποια θα είναι η στάση που θα υιοθετήσει ο τούρκος πρόεδρος απέναντι σε ηγέτες της Ευρώπης και των ΗΠΑ τους οποίους χθες κατηγόρησε ως συνεργούς στο έγκλημα της Γάζας.

