Εντείνεται η πίεση στον Τζο Μπάιντεν, να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα για να διεξάγει χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος καθώς αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Η απόφαση που συζητείται έντονα τους τελευταίους μήνες με τους συμμάχους της Ουκρανίας να φοβούνται ότι μία τέτοια κίνηση ενδεχομένως να οδηγήσει σε κλιμάκωση αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει για «σοβαρές συνέπειες», ειδικά για τις «μικρές χώρες» στην Ευρώπη.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η στάση της Ουάσιγκτον για το θέμα θα «προσαρμοστεί» με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο πεδίο της μάχης. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα, για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε την Τετάρτη ότι παρόλο που η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο έχει εξελιχθεί, «αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει επίσης καμία αλλαγή στην πολιτική μας».

Σημειώνεται, ότι η Ουκρανία μάχεται να αντιμετωπίσει μια ρωσική επίθεση στα ανατολικά της χώρας, ενώ η πόλη του Χάρκοβο βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων, που συχνά εξαπολύει η Ρωσία από στρατιωτικά φυλάκια κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Ποιες χώρες έχουν ταχθεί υπέρ

Η δήλωση του Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ευρώπη, ακολούθησε το σχόλιο του πρόεδρο της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι πρέπει να «επιτραπεί» στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο ρωσικό έδαφος, διευκρινίζοντας ωστόσο όχι κατά πολιτικών στόχων.

Ο Μακρόν έχει επανειλημμένως υποστηρίξει μία πιο άμεση επέμβαση στον πόλεμο της Ουκρανίας ενώ και άλλοι δυτικοί ηγέτες εμφανίζονται πλέον πιο διαλλακτικοί στην ιδέα.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, παρέμεινε επιφυλακτικός δημοσίως, αλλά εκπρόσωπος στο Βερολίνο δήλωσε ότι «η αμυντική δράση δεν περιορίζεται στο έδαφος της χώρας που δέχεται την επίθεση, αλλά περιλαμβάνει και το έδαφος του επιτιθέμενου».

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα, ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε στον Economist ότι η Δύση θα πρέπει να επιτρέψει στην Ουκρανία να αμυνθεί χτυπώντας στρατιωτικές βάσεις στη Ρωσία. «Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Και αυτό περιλαμβάνει πλήγματα στόχων σε ρωσικό έδαφος», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λόρδος Κάμερον, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα βρετανικά όπλα, ενώ αυτή την εβδομάδα ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας είπε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολωνικά όπλα «όπως τους βολεύει».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι «άδικο» για τις δυτικές χώρες να επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των όπλων τους, ενώ αναγνώρισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να διακινδυνεύσει την υποστήριξη των εταίρων της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.