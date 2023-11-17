Πώς κατέρρευσε το περίφημο «Σιδερένιο Τείχος» του Ισραήλ - Βίντεο από τη δράση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στην αναβάθμιση του φράχτη στη Λωρίδα της Γάζας διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Η αναβάθμιση κόστισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια και χρειάστηκε τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, τα μέλη της Χαμάς κατάφεραν στις 7 Οκτωβρίου να περάσουν τον φράχτη με μεγάλη άνεση σκορπώντας το θάνατο σε εκατοντάδες πολίτες.

Ένα βίντεο της Washington Post δείχνει πώς η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε τα τρωτά σημεία του «Σιδερένιου Τείχους» για να πραγματοποιήσει την πιο θανατηφόρα μεμονωμένη επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ. Το βίντεο περιγράφει πώς οι μαχητές της Χαμάς εξουδετέρωσαν κάμερες μεγάλης εμβέλειας, εξελιγμένους αισθητήρες και όπλα τηλεχειρισμού - μια τακτική που είναι γνωστή στο εσωτερικό της ομάδας ως το «εκτυφλωτικό σχέδιο» - για να παραβιάσουν τον φράχτη υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την Washington Post, μετά από ενδελεχή εξέταση του βίντεο διαπιστώθηκαν 14 παραβιάσεις του φράχτη σε διαφορετικά σημεία. Συγκρίνοντας τα πλάνα με χάρτες, δορυφορικές εικόνες και άλλα δεδομένα, οι δημοσιογράφοι εντόπισαν πού σημειώθηκαν οι εισβολές — από το πέρασμα Erez στο βορρά έως το Kerem Shalom στο νότο. Το Ισραήλ είπε ότι υπήρχαν περίπου 30 παραβιάσεις συνολικά.

Εκπαιδευτικά βίντεο που έδειχναν μαχητές να επιτίθενται σε μακέτες ισραηλινών εγκαταστάσεων είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνες νωρίτερα και ήταν ορατά σε όλους. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η Χαμάς είχε επίσης επεκτείνει τα στρατόπεδά της για αρκετά χρόνια, δραστηριότητα που είναι ορατή σε ευρέως διαθέσιμους διαδικτυακούς χάρτες. Η Post εντόπισε γεωγραφικά αυτά τα στρατόπεδα, χρησιμοποιώντας το έδαφος και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά που φαίνονταν στα εκπαιδευτικά βίντεο.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την έναρξη της επίθεσης έδειξαν ότι οι μαχητές της Χαμάς εκπαιδεύονταν επί μήνες στις τακτικές που χρησιμοποίησε για να παραβιάσει τον φράχτη.

Ωστόσο, το κατεστημένο ασφαλείας του Ισραήλ εκτίμησε λανθασμένα τις προθέσεις της Χαμάς, σύμφωνα με αναλυτές.

«Δεν πιστεύαμε ότι η Χαμάς είχε αυτή την ικανότητα και έτσι δεν την είδαμε να έρχεται», δήλωσε ο Τσαρλς Φράιλιχ, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στο Ισραήλ, σε συνέντευξή του στην The Post.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που υπέβαλε η The Post για αυτήν την ιστορία, λέγοντας ότι θα δώσει απαντήσεις «μετά τον πόλεμο». Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί λόγω της αποτυχίας ασφάλειας και πληροφοριών, αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.

Δείτε το σχετικό βίντεο με το πώς η Χαμάς κατάφερε να περάσει το φράχτη

