Οι IDF εντόπισαν κρύπτη με όλμους μέσα σε παιδικό σταθμό στη βόρεια Γάζα - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Bislamach του Ισραηλινού Στρατού εντόπισαν μια κρύπτη όλμων μέσα σε έναν παιδικό σταθμό στη βόρεια Γάζα.

Ισραήλ

Συνεχίζουν τις έρευνες σε κτίρια της Γάζας οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) για τον εντοπισμό εξοπλισμού της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Bislamach του Ισραηλινού Στρατού εντόπισαν μια κρύπτη όλμων μέσα σε έναν παιδικό σταθμό στη βόρεια Γάζα.

Παράλληλα, η μονάδα αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Golani, εισέβαλε στο σχολείο al-Karmel στην πόλη της Γάζας όπου και βρήκε πυροβόλα όπλα, RPG και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε επίσης ότι τα στρατεύματά της αναγνώρισαν μια ομάδα στελεχών της Χαμάς στην πόλη της Γάζας τα οποία και προσπάθησαν να κυνηγήσουν. Καθώς οι ένοπλοι τράπηκαν σε φυγή, τα στρατεύματα έδωσαν εντολή προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίθεση με drone.

