Συνεχίζουν τις έρευνες σε κτίρια της Γάζας οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) για τον εντοπισμό εξοπλισμού της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Bislamach του Ισραηλινού Στρατού εντόπισαν μια κρύπτη όλμων μέσα σε έναν παιδικό σταθμό στη βόρεια Γάζα.

Troops of the Bislamach Brigade located a cache of mortars inside a kindergarten in northern Gaza, footage published by the IDF shows. pic.twitter.com/CinqXbpP1l — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 17, 2023

Παράλληλα, η μονάδα αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Golani, εισέβαλε στο σχολείο al-Karmel στην πόλη της Γάζας όπου και βρήκε πυροβόλα όπλα, RPG και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε επίσης ότι τα στρατεύματά της αναγνώρισαν μια ομάδα στελεχών της Χαμάς στην πόλη της Γάζας τα οποία και προσπάθησαν να κυνηγήσουν. Καθώς οι ένοπλοι τράπηκαν σε φυγή, τα στρατεύματα έδωσαν εντολή προκειμένου να πραγματοποιηθεί επίθεση με drone.

כלי-טיס של חיל-האוויר תקף וחיסל חוליית מחבלים של ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה, לאחר זיהוי והכוונה מהשטח ע"י לוחמי גדוד 12 בחטיבה 7. pic.twitter.com/u6dlcxK2sf — Israeli Air Force (@IAFsite) November 17, 2023

Πηγή: skai.gr

