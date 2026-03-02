Μετά από εβδομάδες αμερικανικής στρατιωτικής ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έλαβε την τελική εντολή «έναρξης» από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στις 3:38 μ.μ. την Παρασκευή. «Η Επιχείρηση Epic Fury εγκρίθηκε. Καμία ακύρωση. Καλή επιτυχία», δήλωσε ο πρόεδρος, σύμφωνα με τον Στρατηγό Νταν Κέιν.

«Ήταν μια επιδρομή κατά τη διάρκεια της ημέρας, που είχε ως έναυσμα ένα γεγονός, διεξήχθη από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και υποστηρίχθηκε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Κέιν. Το έναυσμα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ήταν η συγκέντρωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και άλλων αξιωματούχων σε ένα συγκρότημα στην Τεχεράνη.

Ο στρατηγός Κέιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εκτόξευσαν Tomahawks από τη θάλασσα, πιθανώς από αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και υποβρύχια. Τα στρατεύματα εκτόξευσαν επίσης πυρομαχικά ακριβείας από το έδαφος. «Αυτή ήταν μια μαζική, συντριπτική επίθεση σε όλους τους τομείς του πολέμου, που χτύπησε περισσότερους από χίλιους στόχους τις πρώτες 24 ώρες», είπε.

Στην αρχική φάση της επιχείρησης, η Centcom επικεντρώθηκε σε υποδομές διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σε ναυτικές δυνάμεις, σε βάσεις βαλλιστικών πυραύλων και σε υποδομές πληροφοριών που είχε σχεδιαστεί για να «ζαλίζει και να αποπροσανατολίσει» τους Ιρανούς. Οι ΗΠΑ συντόνισαν επίσης διαστημικές και κυβερνοεπιχειρήσεις για να διαταράξουν τα δίκτυα επικοινωνιών και αισθητήρων, τυφλώνοντας ουσιαστικά τον εχθρό.

Ο Κέιν είπε ότι οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν ενεργές σε όλη την περιοχή και ότι υπάρχει πιθανότητα να χαθούν περισσότερες ζωές. Οι εκτιμήσεις των ζημιών από τη μάχη θα χρειαστούν χρόνο, είπε, επειδή η Epic Fury δεν ήταν μια «μεμονωμένη επιχείρηση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.