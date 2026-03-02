Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ισραήλ κτυπά τη Χεζμπολάχ: Τεράστιες εκρήξεις και στήλες καπνού στον ουρανό στη Βηρυτό - Δείτε βίντεο

H αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλο κύμα επίθεσης στη κέντρο της Βηρυτού, σε στόχους της Χεζμπολάχ

Βηρυτός

Τεράστιες εκρήξεις, οι οποιες, σύμφωνα με αναφορές, έγιναν αισθητές και «ταρακούνησαν» σχεδόν ολόκληρη την πόλη, σημειώθηκαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στη Βυρητό, στον Λίβανο.

Σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, πρόκειται για μαζική ισραηλινή επίθεση σε στόχους της Χεζμπολάχ, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το Ισραήλ, το οποίο είχε ανακοινώσει την έναρξη της επιχείρησης κατά της οργάνωσης.

Δείτε βίντεο από την πόλη της Βηρυτού και τις εκρήξεις: 

....

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Βηρυτός Λίβανος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark