Τεράστιες εκρήξεις, οι οποιες, σύμφωνα με αναφορές, έγιναν αισθητές και «ταρακούνησαν» σχεδόν ολόκληρη την πόλη, σημειώθηκαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στη Βυρητό, στον Λίβανο.

Σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, πρόκειται για μαζική ισραηλινή επίθεση σε στόχους της Χεζμπολάχ, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το Ισραήλ, το οποίο είχε ανακοινώσει την έναρξη της επιχείρησης κατά της οργάνωσης.

Δείτε βίντεο από την πόλη της Βηρυτού και τις εκρήξεις:

🇮🇱🇱🇧 🚨 Violent Israeli airstrike hit Beirut pic.twitter.com/JaozubFJtl — WW3 Updatess 24/7 (@WW3Updatess) March 2, 2026

Beirut right now.



Hezbollah miscalculated pic.twitter.com/234M5Du9WH — Omadi (@iamtenseven) March 2, 2026

Πηγή: skai.gr

