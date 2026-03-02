Απολογισμός του IDF: Περίπου 600 ιρανικές υποδομές έχουν εξουδετερωθεί

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αποκαλύπτουν στοιχεία από την επιχείρηση "Roaring Lion" έως σήμερα: Περίπου 600 τρομοκρατικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος εξουδετερώθηκαν, 2.500 πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν και περίπου 110.000 έφεδροι κινητοποιήθηκαν.

Με την έναρξη της Επιχείρησης, οι IDF, μέσω της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και του Γενικού Κέντρου Διοίκησης, επιβλέπουν την εκστρατεία και είναι υπεύθυνoι για την ηγεσία και τον συντονισμό επιθετικών και αμυντικών ενεργειών σε πολλαπλά μέτωπα.

Πριν από την έναρξη της εκστρατείας, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων πραγματοποίησε ενδελεχή προετοιμασία μάχης κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών. Πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες συντονισμού με τον αμερικανικό στρατό, παράλληλα με εκτεταμένες προετοιμασίες για ενδεχόμενες εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα. Αυτό περιλάμβανε την ενίσχυση των περιφερειακών διοικήσεων, καθώς και την αναβάθμιση της αμυντικής και επιθετικής ετοιμότητας. Μέχρι στιγμής, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 110.000 έφεδροι.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας βάσει ακριβών πληροφοριών από τη Διεύθυνση Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, έχει μέχρι στιγμής πλήξει πάνω από 600 τρομοκρατικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων άνω των 20 στόχων που ανήκουν σε Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες, περισσότερων από 150 βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους και άνω των 200 ιρανικών συστημάτων αεράμυνας.

Το τελευταίο 24ωρο, οι ΙDF διεξήγαγαν επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα σε όλες τις περιοχές. Μέχρι στιγμής, έχουν πληγεί περίπου 30 υποδομές στον Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με ενημέρωσή τους, θα συνεχίσουν να επιχειρούν - επιθετικά και αμυντικά - σε όλα τα μέτωπα.

