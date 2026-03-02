Εκατοντάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα προς την Τουρκία το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς κλιμακωνόταν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Μάλιστα, όσοι έφτασαν στην Τουρκία κάνουν λόγο για φόβο στην Τεχεράνη και ουρές στα βενζινάδικα.

Το πρωί, η Τουρκία είχε δηλώσει ότι οι διελεύσεις για ημερήσιες εκδρομές στις τρεις τουρκο-ιρανικές συνοριακές πύλες είχαν ανασταλεί, με την Τουρκία να επιτρέπει την είσοδο μόνο στους δικούς της πολίτες και σε υπηκόους τρίτων χωρών. Παράλληλα, την Κυριακή, ταξιδιώτες δήλωσαν στο Reuters ότι δεν επετράπη σε ορισμένους Ιρανούς πολίτες να περάσουν στην Τουρκία.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, οι Ιρανοί άρχισαν να περνούν στην Τουρκία από την συνοριακή πύλη Καπίκιοϊ, με φόντο τους χιονισμένους λόφους του Ιράν.

Μπορείτε να δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

«Η κατάσταση στην Τεχεράνη είναι ήδη δύσκολη», δήλωσε ένας άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το όνομά του, αλλά είπε ότι η σύζυγός του και τα παιδιά του βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. «Είναι δύσκολα τα πράγματα στην Τεχεράνη, βομβιστικές επιθέσεις. Όλοι είναι φοβισμένοι».

Ο ίδιος είπε ότι είχε αγοράσει είδη οικιακής χρήσης την πρώτη ημέρα του πολέμου στην Τεχεράνη, αλλά τα καταστήματα ήταν γεμάτα κόσμο.

Ο Binali Kilic, ένας άνθρωπος από το Ιράν και συγκεκριμένα από την περιοχή Καζβίν κοντά στα τουρκικά σύνορα, ανέφερε ότι η ζωή εκεί συνεχίζεται κανονικά, αλλά υπάρχουν συνεχείς βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές περιοχές που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων.

«Όλοι είναι στα σπίτια τους», είπε ο Kilic. «Ακούγονταν ήχοι βομβαρδισμών από κοντινές περιοχές που επλήγησαν», σημείωσε ο ίδιος.

«Δεν υπάρχουν προβλήματα με τα τρόφιμα ή κάτι τέτοιο. Η μόνη ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι είναι να βρουν καύσιμα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ δήλωσε ότι το Ιράν επιτρέπει στους πολίτες του να εισέρχονται στο Ιράν μέσω Τουρκίας, προσθέτοντας ότι οι διαμετακομίσεις εμπορευμάτων και στις τρεις πύλες συνεχίζονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

«Όλες οι μονάδες μας συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε υψηλή επιφυλακή για να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη συνέχιση των υπηρεσιών συνοριακής διέλευσης και των εμπορικών ροών της Τουρκίας», δήλωσε ο Μπολάτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.