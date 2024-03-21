Η Καμίλα καθησυχάζει τους πολίτες στο Μπέλφαστ: Ο Κάρολος «τα πάει πολύ καλά»

Η βασίλισσα Καμίλα δήλωσε σήμερα πως ο σύζυγός της, βασιλιάς Κάρολος, που λαμβάνει θεραπεία για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου, τα πάει «πολύ καλά», την ώρα που χαιρετούσε πολίτες κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Κάρολος απουσιάζει από τα δημόσια καθήκοντά του από τον Ιανουάριο, καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για μια αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου, αφήνοντας την Καμίλα και τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ να αποτελούν το δημόσιο πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας.

Η 76χρονη Καμίλα αστειεύτηκε με πολίτες στο Μπέλφαστ, ενώ είπε στους υπαλλήλους ενός αρτοποιείου ότι ένα αγοράκι εκεί διέθετε «φυσικό ταλέντο για τις κάμερες», καθώς έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας.

Έξω από ένα κατάστημα μία μαθήτρια έδωσε στην Καμίλα μία κάρτα, όπου της έγραφε ευχές για ταχεία ανάρρωση για τον σύζυγό της. Η βασίλισσα της απάντησε: «Σε ευχαριστώ. Θα ενθουσιαστεί».

Η Καμίλα και ο Ουίλιαμ είναι απασχολημένοι αυτήν την εβδομάδα, πραγματοποιώντας συναντήσεις και συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, καθώς έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση της βασιλικής οικογένειας, την ώρα που ένα άλλο από τα κεντρικά πρόσωπά της βρετανικής μοναρχίας, η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, επίσης αναρρώνει από ένα πρόβλημα υγείας.

Η Κέιτ δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της παρά μόνο μετά το Καθολικό Πάσχα, την 31η Μαρτίου, έπειτα από μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα για μια μη καρκινική αιτία τον Ιανουάριο.

Το ενδιαφέρον για την υγεία της έχει κρατήσει την Κέιτ στα πρωτοσέλιδα. Χθες, η ρυθμιστική αρχή δεδομένων της Βρετανίας έκανε γνωστό πως ερευνά μια αναφορά ότι το προσωπικό στο νοσοκομείο του Λονδίνου όπου χειρουργήθηκε επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό φάκελο υγείας της.

Η Καμίλα, η οποία αγαπάει πολύ τα βιβλία και έχει ιδρύσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα υπέρ της ανάγνωσης, αναμένεται να παραστεί σε μια εκδήλωση αργότερα σήμερα για τη λογοτεχνική ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας, στο Κάστρο Χίλσμπορο, με οικοδεσπότη τον ποιητή Πολ Μαλντούν.

Τον περασμένο μήνα, η Καμίλα είχε δηλώσει πως ο Κάρολος «τα πήγαινε εξαιρετικά καλά, δεδομένων των συνθηκών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

