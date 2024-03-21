Γκουτέρες: «Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ζούμε σε έναν χαοτικό κόσμο»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες και συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ζήτησε από τον κόσμο να τηρήσει «τις αρχές στην Ουκρανία και στη Γάζα, χωρίς διπλά πρότυπα» επισημαίνοντας ότι είναι ουσιώδες να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ζούμε σε έναν χαοτικό κόσμο με υπερδυνάμεις που μάχονται μεταξύ τους. Έχουμε μια κατάσταση ατιμωρησίας, όπου οποιαδήποτε χώρα και οποιαδήποτε ένοπλη ομάδα πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί δεν υπάρχει ευθύνη», πρόσθεσε ο γ.γ του ΟΗΕ προσερχόμενος στην Σύνοδο.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε επίσης από την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απειλούν τον κόσμο, προσθέτοντας ότι είναι «ουσιώδες να υπάρχει ειρήνη για την Ουκρανία και για τους ίδιους λόγους μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.