Η ΕΕ ζητά από τα κράτη - μέλη 50 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε σήμερα Τρίτη ένα πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ (42,83 δισεκατομμύρια λίρες), όπως αναφέρει το Reuters.

Ο αριθμός έρχεται μετά από αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021-27 και ενόψει της διεθνούς διάσκεψης στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα με στόχο τη συγκέντρωση περισσότερων κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας από τον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Το αποθεματικό του προϋπολογισμού των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προσφέρει προοπτική και αξιοπιστία στους Ουκρανούς εταίρους του μπλοκ, είπε η φον ντερ Λάιεν σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό το χρηματοοικονομικό αποθεματικό θα μας επιτρέψει πραγματικά να βαθμονομήσουμε την οικονομική μας υποστήριξη σύμφωνα με την εξέλιξη της κατάστασης στο έδαφος», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

