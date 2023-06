Αφγανιστάν: Εκτελέστηκε δημοσίως με μια σφαίρα ο «Αζμάλ, γιος του Νασίμ»

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σήμερα στη δεύτερη δημόσια εκτέλεση από τον Αύγουστο του 2021 όταν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν.

Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον φόνο πέντε ατόμων και ταυτοποιείται ως ο «Αζμάλ, γιος του Νασίμ».

Ο Αζμάλ εκτελέστηκε με μία σφαίρα στον περίβολο τεμένους στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Αξιωματούχος της υπηρεσίας Επικοινωνίας και Πολιτισμού της επαρχίας δήλωσε ότι περίπου 2.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτέλεση, ανάμεσά τους και οι γονείς των θυμάτων, ενώ πρόσθεσε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τον ισλαμικό νόμο.

Afghan #Taliban authorities carry out second public execution since takeoverhttps://t.co/zxJJ06ltkq#AkhbarAlYawm #Afghanistan