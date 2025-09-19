Λογαριασμός
Η ΕΕ θα εξετάσει απάντηση στις ρωσικές παραβιάσεις στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, την 1η Οκτωβρίου

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους αντίδραση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα

Κοστα_σύνοδος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει την απάντησή της στις ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου, μετά την τελευταία πρόκληση με τρία ρωσικά μαχητικά να εισέρχονται στην Εσθονία.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους αντίδραση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. 

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι ακόμη μια απαράδεκτη πρόκληση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, υπογραμμίζοντας «την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας, εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας και κλιμάκωσης της πίεσης προς τη Ρωσία».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΕ Ρωσία παραβιάσεις Σύνοδος
