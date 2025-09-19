Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει την απάντησή της στις ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου, μετά την τελευταία πρόκληση με τρία ρωσικά μαχητικά να εισέρχονται στην Εσθονία.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους αντίδραση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι ακόμη μια απαράδεκτη πρόκληση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, υπογραμμίζοντας «την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας, εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας και κλιμάκωσης της πίεσης προς τη Ρωσία».



The European Union stands firmly in solidarity with 🇪🇪.



Today's violation of Estonian airspace by three Russian military aircraft is another unacceptable provocation.



It underscores yet again the urgent need to reinforce our Eastern flank, deepen European defence cooperation,… — António Costa (@eucopresident) September 19, 2025

Πηγή: skai.gr

