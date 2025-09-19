Αξιωματούχος των Ταλιμπάν απέρριψε την Παρασκευή το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να ανακτήσουν την αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι θα ήθελε να την πάρει πίσω.

Η βάση παραδόθηκε στον αφγανικό στρατό λίγο πριν οι Ταλιμπάν αναλάβουν τον έλεγχο του Αφγανιστάν.

Ο Ζακίρ Τζαλάλ, αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι το ενδεχόμενο της διατήρησης οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν είχε απορριφθεί «εντελώς» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών πριν οι Ταλιμπάν επιστρέψουν στην εξουσία.

Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε ωστόσο ότι η ανάκτηση της αεροπορικής βάσης Μπαγκράμ -που αποτελούσε το επίκεντρο των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν επί δύο δεκαετίες- θα μπορούσε να καταστεί δυνατή «επειδή χρειάζονται πράγματα από εμάς».

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «τους την έδωσαν χωρίς αντάλλαγμα».

Η πλήρης αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων ήταν μέρος της συμφωνίας που είχε υπογραφεί κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ το 2020 και ολοκληρώθηκε υπό τον Τζο Μπάιντεν το 2021.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τον Μάρτιο ότι εκείνος είχε σχεδιάσει να διατηρήσει την αεροπορική βάση Μπαγκράμ «όχι λόγω του Αφγανιστάν αλλά λόγω της Κίνας».

Ο Τραμπ επανέλαβε τη σημασία της τοποθεσίας της βάσης την Πέμπτη, λέγοντας ότι ένας λόγος για να πάρει πίσω το Μπαγκράμ είναι διότι «βρίσκεται μία ώρα μακριά από το σημείο όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της».

Δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφερόταν. Έρευνα του BBC Verify τον Ιούλιο επεσήμανε ότι υπάρχει ένα πεδίο πυρηνικών δοκιμών περίπου 2.000 χλμ. (1.243 μίλια) μακριά, στη βορειοδυτική Κίνα.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει επανειλημμένως ότι η Κίνα έχει έκτοτε αποκτήσει παρουσία στη βάση, η οποία βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας, Καμπούλ. Ισχυρισμό που οι Ταλιμπάν έχουν αρνηθεί.

Ωστόσο, έρευνα του BBC -η οποία εξέτασε 30 δορυφορικές εικόνες από τα τέλη του 2020 έως το 2025- διαπίστωσε πολύ μικρή δραστηριότητα στη βάση από τότε που επέστρεψαν οι Ταλιμπάν και κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει την παρουσία της Κίνας στη βάση.

Την Παρασκευή, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Κίνα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Αφγανιστάν», προσθέτοντας ότι «το μέλλον του Αφγανιστάν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του αφγανικού λαού».

Εν τω μεταξύ, ο Ζακίρ Τζαλάλ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Σε όλη την ιστορία, οι Αφγανοί δεν έχουν αποδεχτεί στρατιωτική παρουσία και αυτή η πιθανότητα απορρίφθηκε εντελώς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και της συμφωνίας της Ντόχα, αλλά οι πόρτες είναι ανοιχτές για άλλες συνδιαλλαγές».

Πηγή: skai.gr

