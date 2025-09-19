Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΑΤΟ: Απερίσκεπτη συμπεριφορά από τη Ρωσία η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

Η εκπρόσωπος της Συμμαχίας ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

ΝΑΤΟ

Ένα ακόμη δείγμα της απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς αλλά και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από μαχητικό αεροσκάφος της Ρωσίας, η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. 

«Αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», πρόσθεσε.

Ο εσθονικός στρατός επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ιταλικά F-35 που εδρεύουν στο Άμαρ της Εσθονίας, στο πλαίσιο αποστολής εναέριας αστυνόμευσης πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον Guardian. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NATO Ρωσία Εσθονία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark