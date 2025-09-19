ΝΑΤΟ: Απερίσκεπτη συμπεριφορά από τη Ρωσία η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

Ένα ακόμη δείγμα της απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς αλλά και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από μαχητικό αεροσκάφος της Ρωσίας, η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», πρόσθεσε.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO’s ability to respond. — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

Ο εσθονικός στρατός επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ιταλικά F-35 που εδρεύουν στο Άμαρ της Εσθονίας, στο πλαίσιο αποστολής εναέριας αστυνόμευσης πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον Guardian.

