Κλιμακώνεται η ένταση στη Βαλτική καθώς η Εσθονία κατήγγειλε νέο περιστατικό παραβίασης από τη Ρωσία σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της, παραμένοντας για συνολικά 12 λεπτά, σε ένα περιστατικό που εξετάζουν ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟϊκές αρχές.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την Παρασκευή τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. «Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να απαντά», ανέφερε σε δήλωσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα 9 προς 10 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν ΝΑΤΟϊκά μαχητικά που κατέρριψαν ορισμένα από αυτά, ενώ δυτικοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η Ρωσία δοκίμαζε την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Το Ταλίν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα τρία μαχητικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, γεγονός απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά εισήλθαν στον εναέριό μας χώρο, είναι πρωτοφανώς προκλητική», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Η κλιμακούμενη πρόκληση στα σύνορα και η ρωσική επιθετικότητα απαιτούν άμεση ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Η Εσθονία δήλωσε ότι υπέβαλε διάβημα στον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα.

Σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν είχε αναφέρει τον Μάιο ότι η Μόσχα είχε στείλει για λίγο ένα μαχητικό στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να εμποδίσει δεξαμενόπλοιο με προορισμό τη Ρωσία, το οποίο θεωρείται ότι ανήκει σε «σκιώδη στόλο» που παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση των περιστατικών παραβίασης από τη Ρωσία σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία αποφάσισε τη λήψη μέτρων.

Ειδικότερα, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σχεδόν 20 ρωσικά drones, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας. Το περιστατικό ανέδειξε σοβαρά κενά στην αεράμυνα της Ευρώπης, προκαλώντας εκκλήσεις για τη δημιουργία «τείχους drones» στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Και η Ρουμανία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο ότι drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της, την ώρα ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα και πλησίασαν να καταρρίψουν το drone, το οποίο πετούσε πολύ χαμηλά, πριν τελικά εγκαταλείψει τον εναέριο χώρο της χώρας και επιστρέψει στην Ουκρανία, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστεάνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.