Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Χαβάη κατέκτησε την πρώτη θέση στην ετήσια κατάταξη του WalletHub για τις πιο ευτυχισμένες πολιτείες της Αμερικής.

Η έκθεση του WalletHub για το 2025 διαπίστωσε ότι, παρόλο που οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές και προβλήματα όπως το κόστος ζωής και η οικονομική αβεβαιότητα, η πολιτεία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική ευτυχία.

Για να καθορίσει την κατάταξη, το WalletHub εξέτασε τις 50 πολιτείες σε 30 μετρήσεις σε τρεις βασικές κατηγορίες: συναισθηματική και σωματική ευεξία, εργασιακό περιβάλλον και κοινότητα και περιβάλλον.

Κάθε μέτρηση βαθμολογήθηκε σε κλίμακα 100 βαθμών, με το 100 να αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ευτυχία.

Πέρυσι, η Καλιφόρνια και η Φλόριντα, δύο πολιτείες γνωστές για το γενικά καλό καιρό τους όλο το χρόνο και ως δημοφιλείς προορισμοί για συνταξιοδότηση, δεν κατατάχθηκαν στις 10 πρώτες θέσεις. Φέτος, όμως, η «Χρυσή Πολιτεία» ανέβηκε ξανά στη λίστα, καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Η Φλόριντα, από την άλλη πλευρά, παραμένει στην 14η θέση.

Στις τρεις βασικές κατηγορίες, η Καλιφόρνια κατέλαβε την τέταρτη θέση στην ψυχική και σωματική ευεξία, την 45η θέση στο εργασιακό περιβάλλον και την 11η θέση στην κοινότητα και το περιβάλλον.

«Υπάρχουν πολλά να κάνουμε στην Καλιφόρνια και φαίνεται να υπάρχει μεγάλη υπερηφάνεια για την κοινότητα. Η οικονομία πάει καλά, αλλά υπάρχουν μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνιας εκτός των αστικών κέντρων όπου η οικονομία δεν είναι πολύ καλή, οπότε ίσως τα ετήσια εισοδήματά τους να μην είναι τόσο υψηλά όσο αυτά των αστικών κέντρων, αλλά να είναι αναγκασμένοι να αντέχουν το υψηλό κόστος ζωής», λέει ο Chip Lupo, συγγραφέας και αναλυτής στο WalletHub, στο CNBC Make It.

«Φαίνεται να υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια και ανησυχία για το συνολικό εργασιακό περιβάλλον στην πολιτεία. Μια υψηλή βαθμολογία για το εργασιακό περιβάλλον θα μπορούσε να είχε τοποθετήσει την Καλιφόρνια εύκολα στις πέντε πρώτες θέσεις».

Η Χαβάη είναι η πιο ευτυχισμένη πολιτεία της Αμερικής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Η Χαβάη κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα του WalletHub με συνολική βαθμολογία 65,50.

Κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία της συναισθηματικής και σωματικής ευεξίας, την 16η θέση στην κατηγορία του εργασιακού περιβάλλοντος και την 13η θέση στην κατηγορία της κοινότητας και του περιβάλλοντος.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι της Χαβάης έχουν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή στη χώρα και το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό κατάθλιψης. Το 85% των ενηλίκων δηλώνουν ότι έχουν καλή ή πολύ καλή υγεία, το δέκατο καλύτερο ποσοστό στις ΗΠΑ.

«Αυτό είναι προφανές. Έχει υπέροχο καιρό όλο το χρόνο. Οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους και δεν είναι καταθλιπτικοί. Έχει τουριστική οικονομία όλο το χρόνο, οπότε η ανεργία είναι αρκετά χαμηλή και οι άνθρωποι εκεί έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη οικονομική ανησυχία», λέει ο Lupo.

Η Χαβάη έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα άνω των 75.000 δολαρίων. Η πολιτεία έχει το 11ο χαμηλότερο ποσοστό ενηλίκων με οικονομικές ανησυχίες.

Στην ετήσια μελέτη του CNBC για τις κορυφαίες πολιτείες της Αμερικής για τις επιχειρήσεις, η Χαβάη κατατάχθηκε στην 6η θέση για την ποιότητα ζωής. Η έκθεση αναφέρει ότι, παρόλο που η εγκληματικότητα είναι χαμηλή, το περιβάλλον είναι παρθένο και οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, η Χαβάη έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών και την υγειονομική περίθαλψη.

Η βαθμολογία της Χαβάης για την ποιότητα ζωής το 2025 ήταν 173 από 265 και έλαβε συνολική βαθμολογία Β στην ετήσια μελέτη του CNBC.

Οι 10 πιο ευτυχισμένες πολιτείες της Αμερικής το 2025

1.Χαβάη

2.Μέριλαντ

3.Νεμπράσκα

4.Νιου Τζέρσεϊ

5.Κονέκτικατ

6.Γιούτα

7.Καλιφόρνια

8.Νιου Χάμσαϊρ

9.Μασαχουσέτη

10.Αϊντάχο

Το Μέριλαντ διατήρησε τη θέση του ως η δεύτερη πιο ευτυχισμένη πολιτεία των ΗΠΑ. Η πολιτεία Old Line State είχε συνολική βαθμολογία 64,13, σύμφωνα με την έκθεση του WalletHub.

Η πολιτεία κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία της συναισθηματικής και σωματικής ευημερίας, την 14η θέση στην κατηγορία του εργασιακού περιβάλλοντος και την δέκατη θέση στην κατηγορία της κοινότητας και του περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

