Τη λίστα με τις δέκα ακριβότερες ποδοσφαιρικές ομάδες για το 2024, παρουσίασε το «Forbes».

Στην κορυφή, για τρίτη διαδοχική χρονιά, βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ισπανίας και φιναλίστ του φετινού Champions League, Ρεάλ Μαδρίτης, με εκτιμώμενη αξία 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πίσω της και παρά την απογοητευτική πορεία της στη φετινή σεζόν, βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μετά την απόκτηση του 27,7% των μετοχών της από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, έχει αξία 500.000 ευρώ μικρότερη από τη «βασίλισσα».

Στην τρίτη θέση της λίστας βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, με εκτιμώμενη αξία 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Τότεναμ, Τσέλσι και Άρσεναλ.

Αναλυτικά η λίστα με τις 10 ακριβότερες ομάδες του κόσμου για το 2024:

1. Ρεάλ Μαδρίτης

2. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

3. Μπαρτσελόνα

4. Λίβερπουλ

5. Μάντσεστερ Σίτι

6. Μπάγερν

7. Παρί Σεν Ζερμέν

8. Τότεναμ

9. Τσέλσι

10. Άρσεναλ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.