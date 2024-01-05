Ένας σκύλος από τη Βόρεια Ντακότα, χρεωστάει τη ζωή του στη γάτα της οικογένειας η οποία έδιωξε δύο κογιότ που του είχαν επιτεθεί την 1η Δεκεμβρίου.

Η δραματική διάσωση καταγράφηκε από την εξωτερική κάμερα παρακολούθησης της οικογένειας. Ο Lane Dyer, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, μοιράστηκε το υλικό και την αξιοσημείωτη ιστορία με το Fox News Digital.

Το βράδυ του περιστατικού, ο Dyer είπε ότι μόλις άφησε το μικρό σκυλί της οικογένειας, την Oakley, έξω ενώ φρόντιζε δύο άλλα σκυλιά μέσα στο σπίτι. Ο σκύλος έμεινε εκτός σπιτιού, μόνο για μια στιγμή όταν η οικογένεια άκουσε κάποια φασαρία.

«Ο Oakley σκαρφάλωσε στο σπίτι και έτρεξε επάνω», είπε ο Dyer κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News Digital. «Είχε κοπεί στο στήθος και στο πλάι της και αιμορραγούσε έντονα». Η σύζυγος του Ντάιερ τύλιξε την Όκλι, άσκησε πίεση στις πληγές και την πήγε εσπευσμένα στον κτηνίατρο έκτακτης ανάγκης.

Τα πλάνα της κάμερας ασφαλείας, έδειξαν τη γάτα να τρέχει έξω για να τρομάξει τα κογιότ. «Δεν είχαμε ιδέα τι συνέβη. Ήξερε ακριβώς τι συνέβαινε – χωρίς κανένα δισταγμό, έδρασε», είπε ο Dyer και πρόσθεσε: «Ποτέ σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα περίμενα μια γάτα να το κάνει αυτό».

Για την ιστορία, η Binx ήταν μια αδέσποτη γάτα που άρχισε να επισκέπτεται την αυλή των Dyers όταν ήταν μόλις λίγων εβδομάδων.

