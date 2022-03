Ορισμένες ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν από την ουκρανική πρωτεύουσα, επιβεβαίωσαν την Τρίτη Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο φάνηκαν άκρως επιφυλακτικοί για τη συνέχεια. Μάλιστα, όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Κατερίνα Σώκου, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα δέσμη κυρώσεων στη Μόσχα.



Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οποιαδήποτε μετακίνηση ρωσικών δυνάμεων γύρω από το Κίεβο αποτελεί «αναδιάταξη, όχι υποχώρηση» και η Μόσχα απλώς «αλλάζει ταχύτητες».



Ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει προετοιμασμένη για «συνεχιζόμενες μεγάλες επιθέσεις στην Ουκρανία», λέγοντας ότι κανείς δεν πρέπει να εκλάβει τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων ως τερματισμό της σύγκρουσης.



Ένας άλλος αξιωματούχος είπε: «Έχουμε δει τους Ρώσους να αρχίζουν να απομακρύνονται από το Κίεβο». Αλλά, διευκρίνισε, έχουμε λίγη εμπιστοσύνη σε αυτό το στάδιο ότι σηματοδοτεί κάποια σημαντική αλλαγή ή μια ουσιαστική υποχώρηση. Οι Ρώσοι εξακολουθούν να σφυροκοπούν το Κίεβο με αεροπορικές επιδρομές… Ο χρόνος θα δείξει».

Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι οι Ρώσοι «προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο» χρησιμοποιώντας τις ειρηνευτικές συνομιλίες σαν «τακτική άσκηση».

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δει σημάδια «πραγματικής σοβαρότητας» από τη Ρωσία, προσθέτοντας δηκτικά «ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που λέει η Ρωσία και αυτού που κάνει - και οι ΗΠΑ επικεντρώνονται σε αυτό που κάνει».

O Μπλίνκεν προειδοποίησε ότι η δήλωση της Ρωσίας ότι θα μειώσει τις εχθροπραξίες γύρω από το Κίεβο θα μπορούσε να είναι «ένα μέσο με το οποίο η Ρωσία για άλλη μια φορά προσπαθεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν κάνει αυτό που κάνει».

Σημειώνεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «θα περικόψει δραστικά τη στρατιωτική της δραστηριότητα» που επικεντρώνεται στο Κίεβο και το Τσερνίχιβ, ενώ πηγές ανέφεραν στους Financial Times ότι η Ρωσία ακυρώνει τα σχέδιά της για αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι ρωσικές αναφορές για συνέχιση του πολέμου συνεχίστηκαν, παρά την πρόοδο που φαίνεται να επήλθε στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus' Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq