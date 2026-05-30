Διχασμένη η τουρκική αντιπολίτευση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η δικαστική καθαίρεση του πρώην ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ), Οζγκιούρ Οζέλ, για φερόμενες ατασθαλίες και εξαγορά ψήφων στο 38ο Συνέδριο του Νοεμβρίου 2023, διχάζει το κόμμα.

Η αντικατάσταση του Οζελ από τον προηγούμενο πρόεδρο του ΡΛΚ, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, εντείνει το εσωκομματικό ρήγμα.

Στην τέταρτη ημέρα αργίας για την Ισλαμική Εορτή των Θυσιών (Μπαϊράμι), πραγματοποιούνται για πρώτη φορά δύο ξεχωριστοί εορτασμοί, καθιστώντας την ημέρα κομβική για την πορεία του κόμματος.

Χωρισμένο στα δύο το ΡΛΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση καθαίρεσης του πρώην ηγέτη του, Οζγκιούρ Οζέλ, για φερόμενες ατασθαλίες και εξαγορά ψήφων κατά το τελευταίο 38ο Συνέδριο, τον Νοέμβριο του 2023 και την αντικατάστασή του από τον προηγούμενο πρόεδρο, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Πηγή: Deutsche Welle

Η σημερινή ημέρα, η τέταρτη ημέρα αργίας για την Ισλαμική Εορτή των Θυσιών (δηλαδή το Μπαϊράμι), θα είναι κρίσιμη για την πορεία του κόμματος. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν σήμερα δύο ξεχωριστοί εορτασμοί.Ο Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του αρχηγού του κόμματος με αμφιλεγόμενη δικαστική απόφαση «απόλυτης ακυρότητας», θα γιορτάσει το Μπαϊράμι με μέλη του κόμματος στην έδρα του στην Άγκυρα «για την ενότητα, την αλληλεγγύη και τον αγώνα μας», όπως είπε.Iμάμογλου: Είμαι μαζί σας...Ο έγκλειστος στις φυλακές της Σιλιβρίας Εκρέμ Ιμάμογλουμε μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη γραμμή του Οζέλ: «Είμαι μαζί σας... Μπορεί να μην είμαι φυσικά παρών, είμαι όμως μαζί σας με όλη μου την ψυχή, την πίστη και την αποφασιστικότητά μου», έγραψε στην ανάρτησή του.Ο 77χρονος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος του ΡΛΚ με δικαστική εντολή, θα πραγματοποιήσει σήμερα δημόσια συγκέντρωση. Αναμένεται να μεταβεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα και, όπως έχει δηλώσει, «θα κάνει πολλές αποκαλύψεις».Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή, καθώς η πλευρά Κιλιτσντάρογλου θεωρεί παράνομη τη συγκέντρωση του Οζέλ. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα του Οζγκιούρ Οζέλ και του Εκρέμ Ιμάμογλου μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό κόμμα, αν εξαντληθούν όλα τα νομικά μέσα.Μάλιστα, πιστεύεται ότι μπορεί να υιοθετήσουν το όνομα «Τουρκική Συμμαχία», που ανήκει ήδη σε ένα μικρό τουρκικό κόμμα, και να πορευτούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο ο Οζέλ όσο και ο Κιλιτσντάρογλου θα μιλήσουν χωριστά, αλλά την ίδια ώρα, στις 2 το απόγευμα.

