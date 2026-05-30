Η Ρόμα θέλει διακαώς τον Μάριο Μιτάι 

Σούπερ κίνηση για την καριέρα του Μάριο Μιτάι! Ο Αλβανός αμυντικός που αναδείχθηκε στην ΑΕΚ, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από μια σημαντική διετία στην Αλ Ιτιχάντ!

Όπως αναφέρουν λοιπόν αραβικά Μέσα ενημέρωσης, ο Μιτάι, είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει στην Ιταλία προκειμένου να αγωνιστεί στη Ρόμα ως το 2028!

Μάλιστα τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι «τζαλορόσι» θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να κάνουν δικό τους τον 22χρονο ποδοσφαιριστή, αφού κάνουν λόγο για ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο!

Ο Μιτάι θυμίζουμε ότι αποχώρησε από την ΑΕΚ το 2022 με προορισμό την Λοκομοτίβ Μόσχας, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε το 2024 ο δανεισμός στην Αλ Ιτιχάντ, η οποία μετά από μια σεζόν τον απέκτησε έναντι 4 εκατ. ευρώ. Με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ο Αλβανός αμυντικός κατέγραψε συνολικά 58 συμμετοχές σκοράροντας δυο τέρματα και μοιράζοντας έξι ασίστ.

