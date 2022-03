Η Ρωσία δεσμεύεται «να μειώσει δραστικά» τις στρατιωτικές δραστηριότητες στο Κίεβο και την πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει το πρακτορείο Ανατολή.



Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι οι πρόεδροι των δύο χωρών ενδέχεται να συναντηθούν όταν εγκριθεί το σχέδιο της ειρηνευτικής συνθήκης. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έκανε λόγο για «ουσιαστικές συνομιλίες».

«Καθώς οι διαπραγματεύσεις επί συμφωνίας ουδετερότητας και μη πυρηνικού στάτους της Ουκρανίας εισέρχονται σε πρακτική διάσταση (...) αποφασίσθηκε, για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο δραστικός περιορισμός της στρατιωτικής δραστηριότητας με κατεύθυνση το Κίεβο και το Τσερνίγκιφ», ανακοίνωσε στην Κωνσταντινούπολη ο ρώσος υφυπουργός Αμυνας Αλεξάντρ Φόμιν.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι το Κίεβο θέλει να οχτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ως εγγυήτριες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας



Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, η Ουκρανία θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Ρωσία, δήλωσε Ουκρανός διαπραγματευτής.



«Εγγυήσεις ασφάλειας άνευ όρων για την Ουκρανία, κατάπαυση του πυρός, αποτελεσματικές αποφάσεις για ανθρωπιστικούς διαδρόμους και ανθρωπιστικές συνοδείες, τήρηση από τα (εμπλεκόμενα) μέρη των κανόνων και των εθίμων του πολέμου. Δύσκολες διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στη χώρα μας. Ο γύρος της Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή…» δήλωσε νωρίτερα ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.



Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών διαπραγματευτών ξεκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη στις 10.30 το πρωί και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 14.00.

Αίσθηση προκάλεσε η επιλογή του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν να μιλήσει για περίπου 7 λεπτά πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε η Άγκυρα επιθυμεί την ειρήνη και στο μέλλον θα ήθελε να φιλοξενήσει τυχόν συνομιλίες κορυφής μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, αναλυτές στην Τουρκία εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα αλλιώς ο Ερντογάν δεν θα είχε εμφανιστεί για να μιλήσει πριν την έναρξή τους.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχουν τεθεί η κατάπαυση του πυρός και οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η ουκρανική πλευρά.

Τα «φώτα» έπεσαν -όπως είναι φυσικό, πάνω στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς που ενώ ακόμα μαίνεται το θρίλερ περί δηλητηρίασής του, βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις και φωτογραφήθηκε δίπλα στον Ιμπραήμ Καλίν τον σύμβουλο του Τούρκου προέδρου.

Σοϊγκού: «Η Ρωσία πέτυχε τους αρχικούς κύριους στόχους της στην Ουκρανία»

«Η Ρωσία πέτυχε τους αρχικούς κύριους στόχους της για το πρώτο στάδιο της 'ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης' στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού.

«Το δυναμικό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει μειωθεί σημαντικά, γεγονός που μας επιτρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και τις προσπάθειές μας στην επίτευξη του κύριου στόχου, την απελευθέρωση του Ντονμπάς» δήλωσε ο Σοϊγκού σε συνάντηση με ανώτερους διοικητές στη Μόσχα.

Είπε ακόμη ότι ο στρατός της Ουκρανίας υπέστη σημαντικές απώλειες, ενώ η Ρωσία είχε αεροπορική υπεροχή, καταστρέφοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου το σύστημα αεράμυνας της Ουκρανίας.

Πρόσθεσε ότι 123 από τα 152 μαχητικά αεροσκάφη της Ουκρανίας καταστράφηκαν, καθώς και 77 από τα 149 ελικόπτερα και 152 από τα 180 συστήματα αεράμυνας μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς, ενώ οι ναυτικές δυνάμεις της έχουν εξαλειφθεί πλήρως.

Επικρίνοντας τη Δύση για τις παραδόσεις όπλων της στην Ουκρανία, ο Σοϊγκού είπε ότι «η ανεξέλεγκτη διανομή όπλων στον πληθυσμό και στους μισθοφόρους επιδεινώνει την κατάσταση και στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει απειλή για τους ίδιους τους Ευρωπαίους».

#BREAKING Ukraine's negotiator says meeting between Ukrainian, Russian presidents possible after Tuesday's peace talks in Istanbul

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2