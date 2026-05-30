Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου είχαν σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση επτά 7 περιπτώσεων κλοπών ηλεκτρικών πατινιών που διαπράχθηκαν σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε ο ανήλικος, με ακόμα ένα άγνωστο άτομο, κατά το χρονικό διάστημα από την 09 έως την 11.05.2026 από κοινού ή κατά μόνας, φέρεται να προέβη στη διάπραξη επτά (7) περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικών πατινιών.

Τα αφαιρεθέντα πατίνια βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

