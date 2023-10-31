Φάρσα ή κέρασμα; Μια ιστορία για τη γιορτή του Halloween παρουσιάζει στο σημερινό της Doodle η Google, θέλοντας να μας κάνει να γνωρίσουμε καλύτερα την αγγλοσαξονική γιορτή που "κατέκτησε" και την Ελλάδα.

Τι είναι το Halloween - Η ετυμολογία

Το Halloween γιορτάζεται τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, κατά την οποία τα μικρά παιδιά μεταμφιέζονται σε τέρατα παίρνουν κολοκύθες, και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας γλυκά με την ερώτηση "φάρσα ή κέρασμα;". Το Halloween αποτελεί μετεξέλιξη παγανιστικών γιορτών, και πιθανότατα της αρχαίας Κελτικής γιορτή Samhaim.



Για τους Κέλτες η μέρα αυτή σημάδευε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα, ενώ ταυτόχρονα η αλλαγή της εποχής ήταν μια "γέφυρα" ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και στον κόσμο των νεκρών.

Με την πάροδο των αιώνων η γιορτή πήρε αρχικά χριστιανικό χρώμα και στη συνέχεια μετασχηματίστηκε από μια παγανιστική τελετή σε μέρα μεταμφιέσεων, με εύθυμες παρελάσεις και κεράσματα σε παιδιά και ενηλίκους. Η λέξη προέρχεται από το All-hallow-even, και δηλώνει την παραμονή (eve) της γιορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day - All Saints Day).

