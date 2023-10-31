Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων κατέθεσαν χθες Δευτέρα σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει τη χορήγηση βοήθειας 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ταυτόχρονα μείωση του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής εφοριακής υπηρεσίας (IRS), πρόταση που αναγγέλλεται σφοδρή σύγκρουση με τους Δημοκρατικούς, που ελέγχουν τη Γερουσία.

Σε μια από τις πρώτες μείζονες πολιτικές κινήσεις του μετά την εκλογή του Μάικ Τζόνσον στον θώκο του προέδρου του σώματος, οι Ρεπουμπλικάνοι παρουσίασαν νομοσχέδιο που προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση μόνο για το Ισραήλ, αψηφώντας το αίτημα του προέδρου Τζο Μπάιντεν να προωθηθεί έκτακτο πακέτο δαπανών για την Ουκρανία, το Ισραήλ, την Ταϊβάν, καθώς και για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Ο κ. Τζόνσον, που είχε ταχθεί κατά της χορήγησης περαιτέρω βοήθειας στην Ουκρανία προτού εκλεγεί «speaker» την περασμένη εβδομάδα, έχει πει πως θέλει να διαχωριστεί η χρηματοδότηση του Κιέβου από αυτή στο Ισραήλ. Έχει αξιώσει περισσότερη λογοδοσία για τα ποσά που διατέθηκαν στην ουκρανική κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας.

«Το Ισραήλ είναι ξεχωριστό ζήτημα», δήλωσε ο κ. Τζόνσον στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, εκφράζοντας την πρόθεσή του «να διαχωρίσουμε» τα ζητήματα της χρηματοδότησης του Ισραήλ και της Ουκρανίας.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο συνδέοντας την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας και την αντίδραση σε φυσικές καταστροφές με περικοπές σε άλλες δαπάνες», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Ρόζα ΝτεΛάουρο, το πιο υψηλόβαθμο μέλος των Δημοκρατικών στην επιτροπή του σώματος που είναι αρμόδια για τις πιστώσεις.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ κατηγόρησε εξάλλου σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους πως «πολιτικοποιούν την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και πρόσθεσε πως το σχέδιο νόμου που κατέθεσαν δεν χωράει ούτε συζήτηση.

Για να γίνει νόμος, κάθε κείμενο πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή, τη Γερουσία και κατόπιν να επικυρωθεί από τον πρόεδρο Μπάιντεν, κάτι που μοιάζει απίθανο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η επιτροπή κανονισμών (σ.σ. νομοθετικού έργου) της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να εξετάσει το ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο αύριο Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

