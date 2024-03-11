Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την πορεία μετάβασης για το αγροδιατροφικό βιομηχανικό οικοσύστημα, η οποία εστιάζει στη βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων. Την πορεία εκπόνησαν από κοινού η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη, όπως βιομηχανικές ενώσεις και ΜΚΟ.

Με γνώμονα τα συστήματα τροφίμων, η πορεία εντοπίζει προκλήσεις και ευκαιρίες, ειδικά για αυτό το τμήμα της αξιακής αλυσίδας και προτείνει δράσεις με σκοπό να ενισχυθεί η συμβολή του σε ένα ανταγωνιστικό, βιώσιμο, ανθεκτικό και δίκαιο αγροδιατροφικό σύστημα της ΕΕ. Επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα του συστήματος τροφίμων απαιτούν τη δίκαιη ανταμοιβή όλων των κρίκων της αξιακής αλυσίδας, έξυπνες επενδύσεις βιωσιμότητας για τον περιορισμό του πληθωρισμού των τροφίμων, στήριξη της διεθνούς ελκυστικότητας των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ και εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Η πορεία παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου να υιοθετήσουν τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές στον τομέα των τροφίμων, ενώ παράλληλα προτείνει υποστηρικτικές δράσεις για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του κώδικα. Προτείνει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων στήριξης των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της καινοτομίας. Επιπλέον, το έγγραφο που δημοσιεύτηκε σήμερα παρουσιάζει τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μετάβαση προς ένα πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό αγροδιατροφικό βιομηχανικό οικοσύστημα της ΕΕ, και καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να κινητοποιήσουν τις πολιτικές τους αναλόγως.

Η πορεία μετάβασης για το αγροδιατροφικό βιομηχανικό οικοσύστημα θα εγκαινιαστεί στην ανοικτή διάσκεψη για τα τρόφιμα, η οποία ξεκίνησε σήμερα. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα στήριξης των ενδιαφερόμενων για την πορεία μετάβασης μερών προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση της πορείας.

Νίκος Ανδρίτσος

