Η ρωσική κυβέρνηση υπέγραψε επισήμως το νόμο για την καταγγελία της αλιευτικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έγγραφο δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών.

Η συμφωνία έγινε το 1956 μεταξύ της τότε ΕΣΣΔ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιτρεπόταν στα βρετανικά αλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν σε ορισμένες περιοχές της Θάλασσας του Μπάρεντς κατά μήκος της ακτής της χερσονήσου Κόλα. Η συμφωνία συνέχισε να ισχύει μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ επειδή η Ρωσία είναι διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με πηγές της Μόσχας που επικαλείται το TASS, "το έγγραφο είναι βασικά μονόπλευρο και δεν παρέχει οφέλη στη ρωσική πλευρά, σύμφωνα με τα συνοδευτικά υλικά".



"Λαμβάνοντας υπόψη τον τερματισμό του καθεστώτος του πλέον ευνοημένου έθνους στο εμπόριο για τη Ρωσία από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 2022, η καταγγελία του εγγράφου δεν θα έχει σοβαρές εξωτερικές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για τη Ρωσία" αναφέρει το Κρεμλίνο.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ σε 10 ημέρες από τη δημοσίευσή του.

Βρετανικά ΜΜΕ είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την εξέλιξη, γράφοντας ότι η Μόσχα απειλεί το "εθνικό πιάτο" του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ψάρι με πατάτες (fish and chips).

Φορέας του αλιευτικού κλάδου είχε δηλώσει πάντως ότι η απόφαση δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο επειδή ο αλιευτικός στόλος της Βρετανίας δεν αλιεύει εκεί ούτως ή άλλως.

Πηγή: skai.gr

