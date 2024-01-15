Πάπας Φραγκίσκος: «Η Εκκλησία υποδέχεται όλους στον οίκο της»

Μια αναλυτική συνέντευξη παραχώρησε απόψε ο πάπας Φραγκίσκος στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι «Nove».

«Ο Κύριος λέει στους εξομολόγους ότι πρέπει να συγχωρούν. Από τότε που έγινα ιερέας, μόνον μια φορά αρνήθηκα την άφεση αμαρτιών, λόγω της υποκρισίας του συγκεκριμένου ατόμου. Θέλησα πάντα να συγχωρέσω τις αμαρτίες, έστω και αν ήξερα ότι κάποιος θα μπορούσε να αμαρτήσει και πάλι», υπογράμμισε ο πάπας. «Η αναγκαιότερη μεταρρύθμιση, για όλους τους χριστιανούς, είναι εκείνη της καρδιάς, για όλους τους χριστιανούς και απαιτεί για καθημερινή προσπάθεια», πρόσθεσε.

Ο Φραγκίσκος, ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι «η επιλογή να παραιτηθεί αποτελεί μια δυνατότητα αλλά, προς το παρόν, δεν το σκέφτεται διότι όσο μπορεί, θα συνεχίσει να υπηρετεί τον Κύριο».

Ο ποντίφικας επανάλαβε την μεγάλη του ανησυχία για τους πολέμους στην Ουκρανία, στην Μέση Ανατολή και σε τόσες άλλες περιοχές του πλανήτη. «Ο πόλεμος είναι μια εγωιστική επιλογή, ενώ η ειρήνη σημαίνει ότι αποφασίζουμε να δώσουμε, να δώσουμε το χέρι. Οι καταστροφές προκαλούνται από το εμπόριο όπλων, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Στην φάση αυτή, οι πιο κερδοφόρες επενδύσεις είναι εκείνες σε εμπορικές βιομηχανίες. Επενδύσεις με στόχο τον θάνατο του συνανθρώπου μας», είπε ο Φραγκίσκος.

Η Εκκλησία υποδέχεται όλους στον οίκο της. Όταν αρχίζουμε να επιλέγουμε, ξεκινούν τα προβλήματα. Ο Κύριος δίνει την ευχή του σε όλους, σε όλους όσους μπορούν να βαπτισθούν. Στην συνέχεια, πρέπει να διαλογιστούμε με την οδό που μας προτείνει ο Κύριος», τόνισε ο Αργεντινός πάπας.

Με αναφορά στο μεταναστευτικό, υπογράμμισε: «πολλοί μετανάστες τυχαίνουν τρομερά σκαιής μεταχείρισης, από μέρους των μαφιών. Όπως στην Λιβύη, όπου συχνά ζητούνται λύτρα, για να αφεθούν ελεύθεροι οι μετανάστες. Στην Ευρώπη, δέχονται τους περισσότερους μετανάστες η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία η Ισπανία και η Μάλτα. Σας παρακαλώ, μην κλείσετε τις πόρτες σας. Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες υπάρχει υπογεννητικότητα, υπάρχουν έρημα χωριά. Πρέπει να αφαιρέσουμε το μεταναστευτικό από τα χέρια των μαφιών και να το πάρουμε στα δικά μας χέρια. Το να μένει κανείς σπίτι του, αποτελεί δικαίωμα, αλλά αποτελεί δικαίωμα και το να μεταναστεύεις».

«Ζητώ από τους πιστούς να προσεύχονται για μένα, διότι είμαι και εγώ αμαρτωλός και χρειάζομαι την βοήθεια του Θεού, για να τον υπηρετήσω. Γνωρίζω τα ευάλωτα σημεία μου, γι΄αυτό ζητώ να προσεύχονται για το καλό μου, ώστε να μην γίνω ένας μέτριος ποιμένας, αλλά να μπορέσω να παραμείνω σε επαφή με τους ποίμνιό μου», εξήγησε ο λατινοαμερικανός πάπας.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Nove δήλωσε, επίσης, ότι «ανησυχεί για την Αργεντινή, όπου ο κόσμος υποφέρει πολύ» και πως «στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, μπορεί να επισκεφθεί την χώρα του».

«Με κάνει να χαμογελώ η τρυφερότητα των παιδιών και η επαφή με τους παππούδες. Αυτό που φοβάμαι περισσότερο από κάθε τι άλλο, είναι η κορύφωση της πολεμικής έντασης και η δυνατότητα αυτοκαταστροφής της ανθρωπότητας», είπε ο Φραγκίσκος. Και αποκάλυψε, τέλος, ότι «του αρέσει να σκέφτεται ότι η κόλαση είναι άδεια» αν και «δεν είναι θρησκευτικό δόγμα, αλλά μόνον μια προσωπική του σκέψη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.