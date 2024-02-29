Το Google γιορτάζει την Ημέρα του Άλματος, την 29η ημέρα του Φεβρουαρίου, που συμβαίνει μόνο κάθε τέσσερα χρόνια, για να διατηρήσουμε τα ημερολόγιά μας σε ευθυγράμμιση με τη Γη και τον ήλιο.

Ένα δίσεκτο έτος λαμβάνει χώρα περίπου κάθε τέσσερα χρόνια, όταν προστίθεται μια επιπλέον ημέρα στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, καθιστώντας τη συνολική διάρκεια αυτού του έτους 366, όχι 365, ημέρες.

Τα δίσεκτα έτη συμβαίνουν λόγω «αναντιστοιχίας μεταξύ του ημερολογιακού έτους και της τροχιάς της Γης. Ενώ πιστεύουμε ότι ένα έτος διαρκεί 365 ημέρες, στην πραγματικότητα χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος για να περιστραφεί η Γη γύρω από τον ήλιο.

Αυτό το επιπλέον τέταρτο της ημέρας πρέπει να πάει κάπου, επομένως περίπου κάθε τέσσερα χρόνια, προσθέτουμε 24 ώρες - ή τέσσερις φορές έξι ώρες - στο ημερολόγιο. η αναντιστοιχία μεταξύ των ανθρώπινων ημερολογίων και της τροχιάς της Γης και του ήλιου προκάλεσε «χάος» για αιώνες μέχρι που ο Πάπας Γρηγόριος 13 εφάρμοσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο και το δίσεκτο έτος του.

Τα μωρά που γεννιούνται στις 29 Φεβρουαρίου, μπορούν απλά να επιλέξουν να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους την 1η Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

